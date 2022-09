Meteo: Weekend acquazzone e temporali. Ecco dove con previsioni

Nonostante il quadro meteorologico sia andato migliorando al Nord e su gran parte del Centro, alcuni angoli del Paese sono interessati da un vortice ciclonico in lento movimento verso l'area balcanica e la Grecia. Da Venerdì 7 e fino al gran parte del Weekend, il tempo non riuscirà dunque a trovare una totale stabilità.

Vediamo allora nel dettaglio dove il meteo risulterà più insidioso e su quali settori avremo il maggior rischio di improvvisi acquazzone e temporali.

Venerdì 7 saranno ancora i settori dell'Italia meridionale a dover fare i conti con qualche capriccio del meteo. Rovesci e qualche temporale infatti, si attiveranno nel corso della giornata segnatamente su Puglia, Basilicata e Calabria. Spiccata variabilità invece sul resto del Sud e tanto sole al Centro-Nord dove ci attendiamo inoltre una generale ripresa dei termometri.

Arriviamo così al weekend quando Sabato 8 agosto sentiremo ancora un po' gli effetti del vortice ciclonico in transito ormai verso la Grecia. Ci attendiamo dunque alcuni acquazzoni, specie su bassa Campania, Calabria tirrenica in estensione poi anche alle coste messinesi. Il tutto sarà accompagnato da una ventilazione piuttosto vivace dai quadranti settentrionali con mare localmente molto mosso in particolare lo Ionio, basso tirreno e Adriatico. Qualche piovasco è atteso anche sull'arco alpino centro orientale tra Valcamonica, Trentino Alto-Adige, Dolomiti bellunesi e Friuli Venezia Giulia.

Sul resto del Paese invece grazie alla rimonta dell'alta pressione avremo condizioni meteo decisamente più estive, con tanto sole e valori termici diffusamente oltre i 30°C durante il pomeriggio.

Domenica 9 la pressione sarà in deciso aumento invece su tutto il bacino del Mediterraneo e di conseguenza anche sull'Italia. Per questo motivo il sole splenderà su tutti i settori con le temperature massime che si porteranno fin verso i 34-35°C al Nord ed oltre i 35-37°C tra Toscana e Lazio. Anche i venti sono previsti in generale attenuazione lungo le coste con mari in prevalenza calmi o al più poco mossi. Via libera quindi a una giornata tipicamente estiva a parte le ultime timide insidie con gli ultimi brevi rovesci su bassa Campania, Basilicata e Alpi centrali specie durante il pomeriggio. (iLMeteo)