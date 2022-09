Meteo: Weekend, dai temporali con grandine al caldo. Previsioni per Sabato e Domenica

Maltempo, oggi allerta gialla in sette regioni precipitazioni al sud, attesi forti rovesci e grandinate

Il maltempo si sposta al Sud. Temporali su Campania, Puglia e Basilicata. E dalla tarda mattinata di oggi le precipitazioni interesseranno anche la Sicilia. Previsti rovesci di forte intensità, grandinate e forti raffiche di vento. Valutata per oggi allerta gialla per rischio idrogeologico su Lazio, Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia.

Nel dettaglio

Nonostante i valori di pressione comincino a dare segnali di ripresa sul nostro Paese, l'atmosfera rimane ancora moderatamente instabile a causa di una circolazione ciclonica collocata sui vicini Balcani. Il quadro meteorologico generale dunque, favorisce ancora lo sviluppo di temporali e locali nubifragi che anche nelle prossime ore potranno aggredire alcune regioni.

Vediamo allora quali saranno le zone più a rischio nelle e cosa ci riservano nel dettaglio le previsioni fino a sera.

Nel corso della mattinata si andranno lentamente esaurendo le note d'instabilità presenti su alcuni aree del Nordest specie tra basso Veneto ed Emilia-Romagna mentre insisteranno ancora sui rilievi alpini occidentali, sul basso Piemonte ed occasionalmente fino al Ponente ligure.

Scendendo verso le Regioni del Centro-Sud la mattina sarà contrassegnata da una spiccata variabilità con qualche possibile rovescio nelle aree interne marchigiane e sui settori costieri tirrenici calabresi.

Col passare delle ore, soprattutto nel corso del pomeriggio, alcuni rovesci anche temporaleschi insisteranno sui comparti alpini occidentali, sul basso Piemonte e a scendere su zone interne e rilievi abruzzesi, molisani fino al Sud del Lazio e il nord della Campania. Altri focolai temporaleschi si attiveranno su Basilicata, gran parte della Calabria e sui settori nord-orientali della Sicilia.

Attenzione inoltre ai temporali che localmente potranno assumere carattere di forte intensità con improvvisi colpi di vento, grandinate e nubifragi.

Solo verso sera l'attività temporalesca comincerà a dare segnali di attenuazione.

Vi segnaliamo inoltre che sulla base dei fenomeni in atto e previsti, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di Sabato 18 Luglio, un'allerta gialla su alcuni settori di Lazio, Basilicata e sull’intero territorio di Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia.

Per ulteriori dettagli potete sempre consultare il bollettino delle criticità e delle allerte direttamente all'interno del sito della Protezione Civile.