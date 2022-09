Meteo: Weekend e ponte del 2 giugno: Alta Pressione e improvvisi temporali. leggi i dettagli

Il weekend e il ponte del 2 Giugno trascorreranno in compagnia dell'alta pressione, ma sarà in parte attaccata da qualche temporale e locali grandinate.

Insomma, sarà una fase certamente più soleggiata rispetto a quanto paventato solo qualche giorno fa, ma non del tutto esente da disturbi, anche improvvisi.



L'alta pressione sub-tropicale sta scaldando i motori e farà l'ennesimo e coraggioso tentativo di accaparrarsi la leadership in sede mediterranea, cosa che fino ad ora non gli è praticamente mai riuscita nel corso di questa primavera ben diversa rispetto a quella degli ultimi anni.



Anche se il meteo continua a riservarci qualche incertezza, a confermarci una maggior ingerenza dell'anticiclone africano sono le temperature che stanno facendo registrare un generale, seppur contenuto, aumento.



Nei prossimi giorni il meteo sarà ancora positivamente influenzato dalla presenza dell'alta pressione, ma dovrà comunque fare i conti con un elemento di disturbo. Dal nord Europa infatti, scenderà in direzione dei Balcani un vortice di bassa pressione che collocherà il suo centro motore tra la Polonia e la Repubblica Ceca facendo così affluire masse d'aria più fresca verso il mare nostrum. Il contrasto tra le temperature relativamente calde e l’aria più fresca in arrivo dal nordest europeo favorirà dunque lo sviluppo di temporali sparsi, anche improvvisi e imprevedibili, accompagnati spesso da forti raffiche di vento e pure da locali grandinate.



Il tutto avrà inizio già tra il tardo pomeriggio di sabato la serata di domenica quando sotto osservazione saranno soprattutto le regioni alpine e prealpine in particolari i comparti centrali e del Triveneto. Allo stato attuale delle cose non possiamo totalmente escludere che qualche improvviso rovescio temporalesco possa spingersi fin verso le adiacenti pianure.



Nonostante una maggiore presenza di nubi, sul resto del Paese il contesto meteorologico si manterrà più asciutto. Attenzione però ai venti che soprattutto da domenica inizieranno a rinforzare dai quadranti nord-orientali specie al Nord e lungo il versante Adriatico dove avvertiremo anche un più evidente calo termico.



In seguito da lunedì 31 fino a mercoledì 2 Giugno, la circolazione generale manterrà un assetto molto simile ed il meteo non riuscirà ancora a garantirci una salda e totale stabilità atmosferica. Insomma, nonostante si prevedano condizioni tutto sommato discrete, nelle ore più calde pomeridiane potrà sempre scapparci qualche sgradita sorpresa, più probabile a ridosso dei rilievi alpini e lungo il comparto appenninico centrale.



L'alta pressione, tuttavia, continuerà comunque a spingere verso la conquista del Mediterraneo e le masse d'aria fresca si vedranno così costrette a spostarsi sempre più verso est, preludio questo all'arrivo di una fase ancora più stabile e soleggiata attesa per i giorni successivi al Ponte. (iLMeteo)

In aggiornamento