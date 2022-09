Meteo: Weekend, esplosione primaverile con temperature a oltre 20°C. Il dettaglio

L'ormai imminente weekend sarà caratterizzato da una vera e propria esplosione primaverile, con temperature oltre i 20°C nella giornata di sabato 27, ma anche dall'arrivo di aria decisamente più fresca nel corso di domenica 28.

Ma andiamo con ordine a vediamo nel dettaglio cosa accadrà in questo ultimo fine settimana di Febbraio.



L'alta pressione di matrice sub-tropicale, che ormai da giorni avvolge con il suo carico di mite stabilità tutto il nostro Paese, ha raggiunto la sua massima potenza in queste ultime 24/48 ore. Oltre al conseguente bel tempo, i valori termici diurni hanno raggiunto valori tipicamente primaverili e così sarà anche per la prima parte del weekend.



Sabato, infatti, oltre a condizioni di tempo stabile su quasi tutta l'Italia (occhio solamente a foschie, nebbie e nubi basse sulle pianure del Nord, specie al primo mattino), avremo temperature massime che supereranno facilmente la soglia dei 20 gradi, specie sulle valli del Trentino, in Toscana (21°C a Firenze), in Puglia (21/22°C a Taranto), sulla costa ionica della Basilicata e nelle zone più interne della Sicilia. Continuerà invece a fare relativamente più fresco la notte, soprattutto al Nord, dove avremo ancora una marcata escursione termica.



Il clima inusuale e decisamente mite per la stagione avvolgerà anche il resto del Paese, dove le colonnine di mercurio saranno comprese tra 16 e 19 gradi; solo qualche grado in meno lungo le aree costiere, proprio di foschie o nebbie (attenzione in particolare ai litorali tirrenici e liguri).

Arriviamo così alla giornata di domenica, quando i venti inizieranno a ruotare dai quadranti nord-orientali. Dalle vicine regioni balcaniche, infatti, deboli infiltrazioni di aria più fresca coinvolgeranno soprattutto alcune regioni del nostro Paese, segnatamente il Nord e il comparto adriatico.



Gli effetti più evidenti riguarderanno le temperature, che faranno registrare una generale diminuzione, anche di 6/8°C, specie sulle aree prima citate. Ci attendiamo valori massimi intorno a 11/13°C in città come Milano, Bologna, Venezia, Ancona, Pescara e Bari.



Una diminuzione dei termometri, seppur più contenuta, si avvertirà anche sul resto del Paese.

Sul fronte meteo, invece, non ci attendiamo particolari cambiamenti. Gli unici disturbi saranno ancora rappresentati da alcuni ostinati banchi di nebbia sulla Val Padana e da qualche nube in più al Nordovest, dove non sarà comunque necessario tenere un ombrello a portata di mano.



Anzi, questa piccola ferita all'interno dell'alta pressione sembra destinata poi a rimarginarsi molto in fretta in quanto, già nel corso della nuova settimana, il quadro meteo-climatico tornerà rapidamente di stampo primaverile ovunque. (iMeteo)

In aggiornamento