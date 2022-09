Meteo: Weekend, forti temporali. Ecco le zone a rischio. Leggi i dettagli

Prosegue questa "strana" stagione estiva che vede la continua contrapposizione tra pericolosi fronti instabili in discesa dall'Atlantico forieri di nubifragi e grandinate e il rovente anticiclone africano. Per questo motivo anche nel prossimo weekend tante regioni dovranno fare i conti con una serie di minacce temporalesche, mentre altre sperimenteranno l'ennesima ondata di caldo.

Ma andiamo con ordine analizzando tutte le novità della nostra App ufficiale per capire dove pioverà tra sabato 7 e domenica 8 agosto.

Gli ultimi aggiornamenti confermano l'arrivo di una vasta area depressionaria sospinta da correnti fresche di origine atlantiche che provocherà un brusco peggioramento del tempo già da sabato 7 agosto. Il fronte temporalesco in ingresso andrà ad interagire con il caldo umido preesistente nei bassi strati dell'atmosfera e, come spesso accade in queste situazioni, lo scontro tra masse d'aria diverse innescherà fenomeni localmente anche molto intensi con nubifragi e grandinate.



Le precipitazioni colpiranno in particolare l'arco alpino e le vicine pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poche novità invece sul resto del Paese grazie allo scudo protettivo offerto dall'anticiclone che garantirà ancora tanto sole e caldo con temperature ben sopra le medie climatiche.

Domenica 8 agosto il fronte instabile si muoverà verso levante, innescando nuovi temporali su Alpi e Prealpi centro orientali. Almeno per il momento le condizioni meteo risulteranno più stabili altrove dove l'alta pressione sub-tropicale riuscirà a regalarci una giornata tipicamente estiva e molto calda specie al Centro Sud e sulle due Isole Maggiori dove potremmo toccare valori fin verso i 40°C durante le ore pomeridiane. Insomma spazio all'ennesima fiammata di calore della stagione con temperature ben oltre le medie climatiche di riferimento. (iLMeteo)

