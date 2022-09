Meteo: Weekend, le anticipazioni, sole piaggia e temporali, Italia divisa in 2. Ecco le previsioni

Una circolazione di correnti fresche e vivaci continuerà a mantenersi attiva sul nostro Paese anche nei prossimi giorni e influenzerà il tempo fino al prossimo weekend. Insomma, almeno per il momento non scorgono segnali di una stabilità duratura e, soprattutto, generalizzata. Infatti, proprio nel corso del prossimo fine settimana avremo verosimilmente a che fare con un'Italia divisa meteorologicamente in due tra forti temporali e un clima via via più estivo e gradevole.

Ma andiamo con ordine analizzando le previsioni aggiornate della nostra APP per sabato 12 e domenica 13 giugno.

Dando uno sguardo allo scacchiere europeo emerge come tra venerdì 11 e le prime ore di sabato 12 un vasto campo di alta pressione proverà ad allungarsi sull'Europa centro-occidentale. Tuttavia, parte dell'Italia si troverà lungo il bordo orientale dell'anticiclone e quindi sotto l'influsso di correnti fresche e instabili in discesa dai quadranti settentrionali.



Quali saranno le conseguenze? E dove? Sarà piuttosto elevato il rischio di rovesci temporaleschi, talvolta anche intensi, specie durante le ore pomeridiane, al Centro-Sud peninsulare e sulla Sicilia orientale.



Una situazione diametralmente opposta riguarderà invece il Nord e la Sardegna, con l'anticiclone che proteggerà questi settori, garantendo tanto sole e un clima piuttosto caldo: le temperature massime raggiungeranno punte intorno ai 30°C sulla Valpadana.

Discorso abbastanza simile poi per domenica 13 quando il quadro climatico vedrà ancora una volta un'Italia spezzata a metà: al Sud e sulla Sicilia sarà ancora elevato il rischio temporalesco con locali nubifragi e grandinate, mentre al Centro-Nord una bolla d'aria calda di matrice sub-tropicale dominerà ancora la scena. Per ulteriori conferme sarà ovviamente necessario monitorare i prossimi aggiornamenti. (iLMeteo)





