Meteo: Weekend, perturbazione in arrivo. Ecco le previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Le condizioni meteo sono previste in peggioramento nel corso del prossimo weekend. Un fronte perturbato è atteso infatti tra Sabato e Domenica e sarà in grado di portare maltempo, anche se non per tutti.

Scopriamo dunque dove colpiranno maggiormente le precipitazioni e dove invece splenderà ancora il sole.



In base agli ultimi aggiornamenti a nostra disposizione possiamo vedere come nel corso del pomeriggio di sabato 29 febbraio l'ingresso di correnti più fredde ed instabili in quota provocherà un repentino peggioramento del tempo, a partire dalle nostre regioni nord-occidentali.

In particolare, ci aspettiamo piogge e rovesci su Liguria, alta Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia. Visto il sensibile calo delle temperature tornerà a cadere anche la neve sull'arco alpino, a tratti molto abbondante, a partire dagli 800 metri di quota (in locale calo nel corso della notte su domenica).

Sul resto dell'Italia invece avremo invece tanto sole, con temperature massime diffusamente oltre i 15/16°C, specie al Sud (lato tirrenico) e sulle due Isole maggiori: su queste ultime soffieranno anche forti venti dai quadranti meridionali, con mari molto mossi.

Domenica 1° marzo il peggioramento si estenderà al Nordest con nuovi rovesci tra Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia (neve sulle Alpi oltre gli 800 metri). Possibilità di temporali anche su Toscana, Umbria, Lazio (specie zone interne) e su parte della Campania. Più soleggiati invece il Nordovest, la Sicilia, la Sardegna e i settori adriatici.

Dalla serata è previsto un temporaneo miglioramento, ma attenzione, nel corso di lunedì 2 marzo è attesa una nuova forte ondata di maltempo a causa del sopraggiungere di una perturbazione atlantica che dovrebbe investire tutta l'Italia, provocando tanta pioggia e nevicate diffuse. Su questo, ovviamente, saranno necessarie ulteriori conferme nei prossimi giorni. Notizia segnalata da (ILMeteo)