Meteo weekend: sole e caldo in Italia, ma da domenica arrivano i primi segnali di maltempo

Tempo di lettura: ~3 min

Anticiclone africano ancora protagonista, ma una perturbazione nord-atlantica si avvicina all’Italia

Il weekend in Italia sarà caratterizzato da un clima stabile e soleggiato, con temperature di stampo estivo che supereranno i 30°C in molte regioni. Tuttavia, già da domenica inizieranno a comparire i primi segnali di un peggioramento meteo, preludio a una nuova fase di maltempo che entrerà nel vivo tra la notte di domenica e la giornata di lunedì.

Situazione generale: anticiclone e perturbazione in avvicinamento

L’anticiclone africano continua a dominare le basse latitudini, portando un’anomala ondata di caldo a settembre in gran parte dell’Europa meridionale, con punte fino a 40°C in Spagna. Intanto, sul Nord Atlantico sono in corso grandi manovre: una saccatura si sta approfondendo sull’Europa occidentale, preparando la strada a un fronte perturbato che progressivamente si avvicinerà all’Italia.

Il movimento verso levante delle figure bariche causerà un graduale cambiamento: i primi effetti si noteranno domenica sull’arco alpino, con i primi rovesci, mentre il peggioramento vero e proprio arriverà nella notte con temporali intensi.

Meteo sabato: sole prevalente e temperature oltre la media

Nord : stabile e soleggiato, con isolati temporali pomeridiani sull’arco alpino occidentale (Piemonte e Valle d’Aosta).

: stabile e soleggiato, con isolati temporali pomeridiani sull’arco alpino occidentale (Piemonte e Valle d’Aosta). Centro : tempo stabile e cieli sereni con lievi velature.

: tempo stabile e cieli sereni con lievi velature. Sud : soleggiato e caldo, senza fenomeni rilevanti.

: soleggiato e caldo, senza fenomeni rilevanti. Temperature : punte di 32°C al Nord, fino a 34°C al Centro-Sud.

: punte di 32°C al Nord, fino a 34°C al Centro-Sud. Venti e mari: venti in rotazione dai quadranti sud-orientali, mari generalmente calmi ma in progressivo aumento del moto ondoso sui Canali.

Meteo domenica: primi segnali di peggioramento al Nord

Nord : nubi in aumento sul Piemonte e sulla Valle d’Aosta, con rovesci e temporali in estensione entro sera anche alla Lombardia. Fenomeni intensi attesi nella notte.

: nubi in aumento sul Piemonte e sulla Valle d’Aosta, con rovesci e temporali in estensione entro sera anche alla Lombardia. Fenomeni intensi attesi nella notte. Centro : ancora stabile per gran parte della giornata, ma con peggioramento in serata sulla Toscana.

: ancora stabile per gran parte della giornata, ma con peggioramento in serata sulla Toscana. Sud : tempo stabile e caldo, con cieli sereni e poche velature.

: tempo stabile e caldo, con cieli sereni e poche velature. Temperature : ancora elevate, fino a 35°C al Centro-Sud.

: ancora elevate, fino a 35°C al Centro-Sud. Venti e mari: venti più intensi dai quadranti sud-orientali, mari mossi o molto mossi sui settori occidentali.

Maltempo da lunedì: temporali e nubifragi

L’inizio della prossima settimana segnerà la fine della fase estiva. Una bassa pressione atlantica porterà piogge diffuse e temporali forti soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche.

Lunedì : attesi nubifragi su Piemonte, Lombardia e Liguria, con accumuli di pioggia fino a 180-200 mm nelle aree prealpine. Possibili rovesci anche in Toscana e Lazio, mentre il Sud (tranne la Sardegna) rimarrà in prevalenza soleggiato.

: attesi nubifragi su Piemonte, Lombardia e Liguria, con accumuli di pioggia fino a 180-200 mm nelle aree prealpine. Possibili rovesci anche in Toscana e Lazio, mentre il Sud (tranne la Sardegna) rimarrà in prevalenza soleggiato. Martedì : instabilità in estensione anche al Centro e al Sud, con calo termico generalizzato.

: instabilità in estensione anche al Centro e al Sud, con calo termico generalizzato. Mercoledì: evoluzione incerta, ma possibile ritorno dell’anticiclone con schiarite alternate a fasi instabili.

Conclusioni

Il meteo del weekend in Italia sarà ancora dominato dal sole e dal caldo estivo, ma la situazione cambierà rapidamente con l’arrivo del maltempo da lunedì. Una dinamica tipica del periodo autunnale, in cui l’equinozio del 22 settembre segna un vero spartiacque tra l’estate e le prime perturbazioni organizzate.

Conviene seguire i prossimi aggiornamenti perché la traiettoria della bassa pressione potrebbe variare, influenzando l’intensità e la distribuzione dei fenomeni.