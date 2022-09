Meteo: Weekend turbolento. Ecco dove le previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

La nuova perturbazione in arrivo sull'Italia sarà seguita dalla formazione di un vortice di bassa pressione capace di compromettere il meteo anche per una buona fetta del prossimo weekend che risulterà così piuttosto turbolento.

Ma vediamo più nel dettaglio dove servirà l'ombrello nelle giornate di sabato e domenica.

Il primo step del fine settimana sarà sicuramente il più compromesso. Sabato avremo infatti condizioni di forte instabilità al Nordest, specialmente nella prima parte della giornata quando sono attese piogge sparse e qualche residua nevicata sui comparti alpini. Andranno invece un po' meglio le cose sul lato opposto con un Nordovest che sarà baciato anche da qualche generosa schiarita.

Il maltempo colpirà tuttavia anche diverse aree del Centro e del Sud. Sotto un rinforzo dei venti di Maestrale avremo precipitazioni irregolari e qualche temporale dapprima sulle regioni centrali peninsulari e sulla Sardegna, poi in rapido movimento verso quelle meridionali, specie tra il pomeriggio e la serata. La presenza di aria relativamente più fredda contribuirà a provocare alcune nevicate sui comparti appenninici con quota neve in graduale calo fino a 1000/1200 metri.

Domenica le cose andranno meglio. Ci attendiamo infatti un generale miglioramento già dalla mattinata su tutto il Nord e su gran parte delle regioni centrali, salvo per un po' di nubi al Nordest e lungo la fascia adriatica.

Discorso diverso invece per alcuni tratti del Sud, con il tempo che farà ancora un po' i capricci, segnatamente sui comparti centro-meridionali della Puglia, sulla Calabria ionica e sui settori settentrionali della Sicilia. Qui servirà sicuramente ancora un ombrello in quanto sarà elevato il rischio di piogge sparse e pure qualche locale temporale.

Infine, da segnalare che tra il tardo pomeriggio e la serata, cominceranno nuovamente ad aumentare le nubi sui comparti alpini e al Nordovest preludio ad un nuovo modesto peggioramento atteso con l'inizio della prossima settimana. Notiai segnalata da (iLMteo)