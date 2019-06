Migranti: nave Fulgosi in banchina porto Genova

GENOVA, 2 GIUGNO - Il pattugliatore della Marina Militare Cigala Fulgosi, che trasporta un centinaio di profughi raccolti al largo delle coste della Libia, si trova a 3 miglia dal porto di Genova, scortato da una motovedetta della Capitaneria di Porto. Il pattugliatore è in attesa di entrare in porto, operazione che avverrà una volta entrate le navi passeggeri in transito.

Intanto a Calata Bertolo, dove attraccherà il pattugliatore, tutto è pronto per l'accoglienza dei profughi. Una volta in banchina saliranno a bordo alcuni funzionari di polizia e i medici dell'Asl che accerteranno le condizioni di salute dei profughi. Secondo quanto appreso tra le persone che hanno bisogno di assistenza medica, c'è anche una bimba gravemente ustionata.

Aggiornamento

Il pattugliatore della Marina Cigala Fulgosi ha attraccato a Calata Bettolo nel porto di Genova. Sono iniziate le operazioni di ispezione a bordo. Sul posto, oltre alla Croce Rossa, Capitaneria e Polizia, alcune ambulanze e personale Usmaf per la parte sanitaria. Sotto bordo anche il garante dei minori per la Liguria Francesco Lalla. Cento i migranti a bordo tra i quali 23 minori e 17 donne, alcune incinte, tra le quali una al settimo mese di gravidanza.