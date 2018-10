Migranti, Aimmf: "la Sicilia prima in Italia per accoglienza minori"

BOLOGNA, 5 OTTOBRE - Nella classifica dell'accoglienza dei minori non accompagnati, la Regione siciliana si attesta a capofila in Italia con il 43.3% del totale, ossia 5.699 migranti con età inferiore ai 18. Seguita dalla Lombardia (980 minori, 7,5%), dal Lazio (921 minori, 7%), dall'Emilia Romagna (862 minori, 6,6% ) ed in ultimo, dalla Calabria (804 minori, pari al 6,1%). I dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono stati illustrati in occasione del 37esimo Convegno Nazionale dell'Aimmf (Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, ndr) in corso a Bologna.

In Sicilia, Friuli, Puglia ed Emilia-Romagna a prevalere sono i minori provenienti da Pakistan, Bangladesh e stati africani. Quote consistenti di under-18 con nazionalità albanese ed afghana, in Emilia-Romagna ed in Friuli. Altresì significativa l'accoglienza di minori kosovari, presenti in modo rilevante in Friuli, Lombardia, Veneto e Toscana.

Cristian D'Aiello

Fonte foto: Osservatore d'Italia