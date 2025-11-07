Milano, due bambini investiti in poche ore: uno è gravissimo. Caccia al pirata della strada

Tempo di lettura: ~3 min

Tragico fine settimana nel capoluogo lombardo: due incidenti in meno di 24 ore, un 12enne in condizioni disperate e un 9enne ferito. Solo il giorno prima, un anziano era stato travolto e ucciso.

Un fine settimana drammatico a Milano, dove due bambini sono stati investiti in diversi incidenti stradali a poche ore di distanza. Uno di loro, un dodicenne, lotta per la vita all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo; l’altro, un bimbo di nove anni, è rimasto ferito in modo meno grave ma l’automobilista che l’ha colpito è fuggito, facendo scattare la caccia al pirata della strada.

Dodicenne travolto da un furgone in via Verro: è gravissimo

Il primo dramma si è consumato intorno alle 17:30 in via Bernardino Verro, zona sud di Milano. Il ragazzo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe sbucato improvvisamente in strada, venendo colpito da un furgone bianco condotto da un giovane di 21 anni.

L’impatto è stato violentissimo: il dodicenne è stato sbalzato per diversi metri e trovato incosciente dai soccorritori del 118, arrivati con ambulanza, automedica ed elisoccorso. Trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, si trova in condizioni critiche.

L’autista, rimasto sul posto per prestare soccorso, è risultato negativo ai test per alcol e droga. La polizia locale di Milano sta ora accertando la dinamica esatta, verificando se il minore stesse attraversando sulle strisce pedonali o in un punto non consentito.

Pirata della strada investe un bambino di nove anni in piazza Durante

Solo poco dopo, un altro bambino di nove anni è stato investito in piazza Durante, sempre a Milano. In questo caso, l’uomo al volante non si è fermato a prestare soccorso. Il piccolo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda, e fortunatamente non è in pericolo di vita.

Gli agenti sono ora impegnati nella ricerca dell’automobilista in fuga, acquisendo testimonianze e analizzando le telecamere della zona.

Un’altra vittima appena 24 ore prima

L’ondata di incidenti mortali nel capoluogo lombardo non si arresta. Appena 24 ore prima, in via Fratelli Bronzetti, era stato travolto e ucciso Franco Bertolotti, 87 anni. L’autore, un 29enne di origine egiziana, dopo l’impatto con il suo furgoncino bianco, era fuggito abbandonando il mezzo in via Crema e rifugiandosi in una lavanderia a Segrate.

È stato rintracciato grazie alle segnalazioni dei cittadini e ora si trova nel carcere di San Vittore in attesa dell’interrogatorio.

Il comandante della Polizia Locale, Gianluca Mirabelli, ha spiegato che la ricostruzione è stata immediata grazie ai testimoni presenti, ma la cattura dell’uomo è avvenuta solo dopo una lunga ricerca durata tutta la notte.

Milano sotto shock: aumentano gli incidenti che coinvolgono pedoni e minori

Gli episodi ravvicinati hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale a Milano, dove negli ultimi mesi si è registrato un preoccupante aumento degli investimenti di pedoni, spesso giovanissimi.

Le autorità cittadine stanno valutando nuove misure di prevenzione, come una maggiore presenza di pattuglie e l’installazione di telecamere intelligenti nelle aree più a rischio.