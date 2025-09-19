Mons. Alberti: “Abbiamo bisogno di narrare la gioia di essere Cristiani”

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Acqua Viva News: il nuovo giornale diocesano per raccontare la bellezza della fede

Il Vescovo di Oppido Mamertina-Palmi, Monsignor Giuseppe Alberti, ha annunciato la nascita di Acqua Viva News, il nuovo giornale diocesano che raccoglie l’eredità del precedente mensile e si propone come un importante strumento di comunicazione, riflessione e spiritualità.

Secondo il vescovo, oggi più che mai c’è bisogno di “una comunicazione di fede pensata, capace di spiegare perché è bello essere cristiani e di raccontare con autenticità l’incontro con Gesù, tra difficoltà quotidiane e speranze che animano la nostra comunità”.

Un giornale come “parrocchia virtuale”

Il nuovo periodico vuole essere una sorta di parrocchia virtuale, capace di raggiungere tutte le comunità della diocesi e allo stesso tempo aprirsi a nuove prospettive e sensibilità. Acqua Viva News non si limita a trasmettere informazioni, ma si propone come spazio di dialogo, testimonianza e approfondimento culturale.

I contenuti dei primi numeri

Nei primi numeri del giornale l’attenzione è rivolta al tema dell’iniziazione cristiana, con riflessioni e approfondimenti pensati per accompagnare le comunità nel percorso di fede. Accanto a questo focus trovano spazio:

un osservatorio sui problemi del territorio e sulle sfide sociali locali;

e sulle sfide sociali locali; il racconto delle chiese giubilari e dei santuari della diocesi;

e dei santuari della diocesi; testimonianze di vita cristiana vissuta nel quotidiano;

vissuta nel quotidiano; interviste e rubriche di approfondimento dedicate a cultura, spiritualità e lettura.

Tra le firme di rilievo, oltre al vescovo Alberti, ci sono Filippo Andreacchio, direttore dell’Ufficio per le Comunicazioni Sociali, e don Leonardo Manuli, già direttore del mensile diocesano.

Una comunicazione “disarmata” e inclusiva

Il messaggio che accompagna la nascita di Acqua Viva News è chiaro: una comunicazione disarmata, che mette al centro le persone e la loro esperienza di fede, senza barriere tra chi scrive e chi legge. Un invito ad alimentare un dialogo autentico e a rafforzare il senso di comunione ecclesiale nel territorio.

Acqua Viva News si propone quindi come un punto di riferimento per chi desidera approfondire la propria fede, conoscere meglio la vita delle parrocchie e partecipare attivamente alla crescita spirituale e sociale della comunità.