Monsignor Parisi: “Istituzionalizziamo la Giornata con le persone con disabilità”. Lamezia Terme si candida a diventare centro regionale della riflessione

LAMEZIA TERME — Un'idea carica di significato, capace di coniugare spiritualità, partecipazione e impegno sociale: è quella lanciata dal vescovo di Lamezia Terme, monsignor Serafino Parisi, che al termine del “Giubileo diocesano insieme alle persone con disabilità,” ha proposto di istituzionalizzare la Giornata insieme alle persone con disabilità, con l'obiettivo di renderla un appuntamento fisso nel calendario della città e della regione Calabria.

La proposta è nata al termine di una giornata intensa e partecipata, che ha visto migliaia di persone radunarsi per la Santa Messa presieduta dallo stesso vescovo e per il concerto finale del gruppo Controvento, che ha saputo emozionare e coinvolgere il pubblico presente.

“Oggi abbiamo trascorso un pomeriggio davvero sereno e abbiamo goduto tutti quanti della loro presenza” – ha dichiarato monsignor Parisi, sottolineando l’importanza di trasformare questa esperienza in un evento stabile e strutturato.

Un progetto inclusivo, dal mattino alla sera

L’intento, come spiegato dal vescovo, è di andare oltre l’evento singolo, coinvolgendo già dalla mattina famiglie, operatori del settore e – soprattutto – le persone con disabilità, affinché diventino protagoniste di una riflessione condivisa a livello regionale. L’idea è quella di fare di Lamezia Terme un punto di riferimento per l’inclusione, non solo simbolicamente, ma anche nella pratica.

La giornata, secondo la visione di Parisi, dovrebbe articolarsi in diversi momenti: attività di ascolto e confronto nella mattinata, la celebrazione eucaristica nel pomeriggio e, in chiusura, uno spettacolo serale, come il concerto vissuto quest’anno.

Un futuro da costruire insieme

La proposta è stata accolta con un lungo e caloroso applauso dai presenti, segno di un consenso diffuso e sentito. Un segnale chiaro che testimonia quanto sia forte e condiviso il desiderio di creare spazi di partecipazione autentica, che mettano davvero al centro le persone con disabilità e le loro famiglie.

Nel cuore della Calabria, Lamezia Terme si candida così a diventare un laboratorio di accoglienza e dialogo, capace di dare voce a chi troppo spesso resta ai margini del dibattito pubblico.