Monterosso Calabro sigla il Patto di Amicizia con Montalcino e Sciacca nel nome della Madonna del Soccorso

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Monterosso Calabro, Montalcino e Sciacca uniti da un "Patto di Amicizia" nel nome della Madonna del Soccorso

Monterosso Calabro, 4 luglio 2025 – In occasione dei festeggiamenti in onore di

Maria SS.ma del Soccorso, le comunità di Monterosso Calabro (Calabria), Montalcino (Toscana) e Sciacca (Sicilia) sigleranno un “Patto di Amicizia” che sancisce un legame simbolico e culturale, fondato sulla comune devozione alla Vergine del Soccorso.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale di Monterosso Calabro, con la collaborazione della Parrocchia, si inserisce in una più ampia visione di dialogo intercomunale finalizzata alla promozione di percorsi condivisi di crescita sociale, culturale e valorizzazione del turismo religioso. Peraltro, la cittadina calabrese, da sempre attenta alla costruzione di reti solidali tra comunità, ha già vissuto esperienze similari: in passato, grazie all’impegno della locale Pro Loco, Monterosso ha, infatti, stretto patti di gemellaggio con altre realtà italiane – come Figline Valdarno (Toscana) e Arma di Taggia (Liguria) – sulla base di affinità culturali legate, in particolare, alla presenza di musei della civiltà contadina e artigiana.

La cerimonia di firma si svolgerà Domenica 6 luglio presso la Sala Consiliaredel Palazzo Municipale di Monterosso. In particolare, il programma della giornata prevede:

Ore 9:00 – Accoglienza delle delegazioni istituzionali dei Comuni di Montalcino e

Sciacca presso la Sala Consiliare e firma ufficiale del Patto di Amicizia;

Ore 11:00 – Partecipazione alla Solenne Celebrazione Eucaristica, presieduta da

Mons. Lucio Renna, Vescovo Emerito di San Severo, e concelebrata dal parroco di Monterosso, don Angelo Facciolo. Durante la liturgia, le delegazioni assisteranno al tradizionale "Passaggiodei Vuti", un suggestivo e antico rito di devozione popolare nel quale i fedeli percorrono un cammino penitenziale per poi sostare dinanzi alla Sacra Effige della Madonna, offrendo il proprio "vutu" – un dolce tipico monterossino – come ringraziamento per una grazia ricevuta o come pegno per una grazia sperata;

Ore 19:00 – Partecipazione alla Solenne Processione per le vie del paese, insieme alle Autorità civili, militari, religiose e alla comunità monterossina.

«Questa iniziativa – afferma il Sindaco di Monterosso Calabro, Antonio Giacomo Lampasi, – vuole essere un primo passo verso un cammino condiviso di amicizia, dialogo e collaborazione tra le nostre comunità. Intendiamo valorizzare le radici spirituali comuni per costruire insieme nuove opportunità di incontro, scambio culturale e promozione dei territori attraverso il turismo religioso».

Il Patto di Amicizia rappresenta così un segno concreto di unione tra i popoli, un gesto carico di significato che guarda al futuro nel nome della fede, dell’identità e della condivisione.

In occasione dell’evento, presso la Chiesa Parrocchiale, per “I Cenacoli

Monterossini”, sarà allestita la Mostra “Imago Mariae – Iconografie e Statue della Madonna del Soccorso”, un interessante excursus iconografico sul culto mariano in Italia e nel mondo.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti