Morto Roberto Russo, il regista che ha condiviso la vita con Monica Vitti

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

È morto il regista e fotografo Roberto Russo, marito di Monica Vitti

Addio al regista romano: una vita dedicata al cinema, alla fotografia e all’amore per Monica Vitti

È scomparso a Roma, all’età di 77 anni, Roberto Russo, regista, fotografo e sceneggiatore conosciuto non solo per la sua carriera artistica, ma anche per il suo legame indissolubile con Monica Vitti, la grande attrice scomparsa nel 2022.

La carriera di Roberto Russo

Nato il 23 settembre 1947, Russo si era avvicinato al mondo del cinema giovanissimo. L’incontro con Monica Vitti avvenne sul set di Teresa la ladra di Carlo Di Palma. Da lì nacque un sodalizio umano e artistico che avrebbe segnato la sua vita e la sua carriera.

Il debutto alla regia avvenne con Flirt (1983), film che gli valse il David di Donatello come miglior regista esordiente. A questo seguì Francesca è mia (1986), scritto insieme a Vincenzo Cerami. Russo affidò le musiche a grandi nomi della canzone italiana: Francesco De Gregori, che compose il celebre mini-LP La donna cannone per Flirt, e *Tullio De Piscopo per Francesca è mia.

Il percorso artistico si arricchì di lavori teatrali come La strana coppia e Prima Pagina, della trasmissione televisiva Passione Mia e del film Scandalo Segreto (1988), firmato anche da Vitti come regista.

L’amore con Monica Vitti

Il rapporto con Monica Vitti è stato il fulcro della sua vita. Dopo un lungo fidanzamento, i due si sposarono il 28 settembre 2000 in Campidoglio. Negli anni della malattia dell’attrice, Russo si prese cura di lei proteggendola dalla pressione mediatica, rimanendole accanto fino alla morte, avvenuta il 2 febbraio 2022.

In una testimonianza raccolta nel libro La Dolce Vitti, curato da Stefano Stefanutto Rosa per Cinecittà Luce, Russo scriveva: “Monica è un’artista in cammino dall’inizio della sua carriera. Non si è mai fermata. In tutti i suoi personaggi c’è un po’ di lei, del suo carattere e del suo modo di pensare”.

Gli ultimi anni e la scomparsa

Dal 2023 Russo era malato ed era ricoverato in una RSA romana, dove si è spento nella mattina di domenica 21 settembre alle 9.30. Dopo la scomparsa di Monica, aveva scelto il silenzio e la riservatezza, lontano dai riflettori.

I funerali si terranno martedì 23 settembre alle ore 10.30 nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo, nel giorno in cui Russo avrebbe compiuto 78 anni.