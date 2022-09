'Ndrangheta: assolto ex sindaco Villa San Giovanni. Era accusato di concorso esterno in associazione mafiosa

PALMI, 23 LUG - L'ex sindaco di Villa San Giovanni Rocco La Valle è stato assolto dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa a conclusione del processo "Metauros" svoltosi davanti al Tribunale di Palmi. L'assoluzione é stata disposta anche per altri quattro imputati, accusati di associazione mafiosa, tra cui il presunto boss Gioacchino Piromalli, che è stato condannato solo per il reato di intestazione fittizia di beni assieme ai fratelli Giuseppe, Paolo e Domenico Pisano.



Per tutti, il Tribunale di Palmi, presieduto da Angelina Bandiera, ha disposto la condanna a 4 anni di reclusione ordinandone, comunque, la scarcerazione per la cessazione dell'efficacia della misura della custodia cautelare..



Oltre a La Valle, sono stati assolti dall'accusa di associazione mafiosa Saverio Fondacaro e l'avvocato Giuseppe Luppino. Quest'ultimo, ex presidente di Pianambiente, la società che si occupava della raccolta dei rifiuti nella Piana di Gioia Tauro, era accusato di essere partecipe della cosca Piromalli.



Il Tribunale, infine, ha disposto la trasmissione degli atti del processo alla Dda di Reggio Calabria per il collaboratore di giustizia Salvatore Aiello, sulle dichiarazioni del quale poggiava l'impianto accusatorio. Il processo "Metauros" era nato da un'inchiesta sulla cosca Piromalli e sul business del termovalorizzatore di Gioia Tauro. Stando alle accuse, per ogni camion che trasportava rifiuti la cosca Piromalli avrebbe incassato 80 euro.