'Ndrangheta: Gratteri, nostre richieste nel rispetto norme. Procuratore replica a Unione Camere penali su tema scarcerazioni

CATANZARO, 23 GEN - "Sono a conoscenza della nota inoltrata dalle camere penali, ma ribadisco nuovamente, come fatto anche in passato, che il riferimento alle scarcerazioni e a quello che accadrà in futuro sta a significare che io e il mio ufficio siamo assolutamente convinti, sulla base delle indagini fatte, della bontà delle nostre richieste nel Pieno rispetto delle norme processuali ivi compreso il diritto all'impugnazione dei provvedimenti riconosciuto ad entrambe le parti processuali".



Lo afferma il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri in una nota all'ANSA a proposito del comunicato diramato dall'Unione camere penali nel quale si criticava le dichiarazioni del procuratore al Corriere della Sera all'indomani dell'operazione "Basso profilo" - che coinvolge anche esponenti della politica locale e nazionale - definendole un attacco all'autonomia e indipendenza dei giudici.