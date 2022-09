'Ndrangheta: Salvini, c'è chi ha convissuto, noi useremo ruspa

CATANZARO, 10 GEN - "Il 26 gennaio sarà una giornata di festa e di liberazione per le due Reggio, Reggio Calabria e Reggio Emilia, nel nome del lavoro, del futuro, del progresso e dei diritti e della lotta senza quartiere alla 'ndrangheta, che è merda con 3 'm', a Reggio Calabria come a Reggio Emilia, come in tutta Italia.



Qualcun altro, evidentemente, ci ha convissuto, ha fatto finta di niente, sia in Emilia che in Calabria, per troppi anni. Noi invece vediamo di usare la ruspa, le maniere dure con certa gente che non merita niente".



Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini in un video sulla sua pagina facebook registrato nella sala di attesa dell'aeroporto milanese di Linate in attesa di partire per la Calabria dove oggi avrà tre appuntamenti a Rende (Cosenza), Botricello (Catanzaro) e Crotone.



"In Calabria - aggiunge Salvini - c'è tanto da fare. Penso alla statale 106, alla disoccupazione giovanile, alle imprese agricole e penso alla lotta alla mafia, alla camorra e alla 'ndrangheta, quartiere per quartiere, con le buone o le cattive maniere".