Nella settimana prossima l’inizio dei lavori di rifacimento del manto stradale della SP 167/1 tra gli abitati di Marcellinara e Tiriolo.

CATANZARO - 25 OTT. - .Riunione operativa questa mattina, negli uffici di Palazzo di vetro, tra il presidente della Provincia di Catanzaro Amedeo Mormile, il vicepresidente Francesco Fragomele, il consigliere delegato di zona alla viabilità Alessandro Falvo, il consigliere Fernando Sinopoli e il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Antonio Montuoro, per discutere dei lavori di ammodernamento della SP 167/1 tra gli abitati di Marcellinara e Tiriolo.

A darne notizia è lo stesso consigliere Montuoro, che ricorda come “l’arteria oggetto dei lavori è molto importante per i diversi comuni del comprensorio, in quanto rappresenta il collegamento diretto con la strada statale 280 dei Due Mari e consente la connessione tra gli assi viari principali, dal capoluogo di regione alla città di Lamezia Terme e alla Presila catanzarese.

I lavori, che partiranno nella settimana prossima, prevedono la messa in sicurezza del tratto stradale con la bonifica del piano viabile”. “L’intervento, già progettato e finanziato nel periodo in cui ricoprivo la carica di vicepresidente dell’ente - aggiunge Montuoro - aveva già visto l’attuazione delle prime fasi dell’iter amministrativo con l’impegno e lo stanziamento dei fondi. Ora si può procedere alla fase di attuazione. Ringrazio l’Ufficio tecnico della Provincia, con l’ingegnere IIritano, il geometra Cimino e il dirigente di settore Floriano Siniscalco, che nonostante le criticità con cui l’ente deve confrontarsi, riescono a fornire con il loro impegno risposte alle problematiche dei territori.

Doverosi sono pure i ringraziamenti ai rappresentanti dell’Amministrazione Provinciale, dal presidente Mormile al vicepresidente Fragomele, ai consiglieri Falvo e Sinopoli, che anche nella fase in cui ha svolto il ruolo di presidente facente funzioni ha seguito l’iter amministrativo del progetto, portandolo fino alla fase finale d’intervento”.



“Sono sicuro - conclude Montuoro - che l’ente intermedio, oggi guidato da una nuova squadra finalmente al completo, riuscirà a mettere in atto le giuste strategie e gli opportuni interventi per dare risposte ai territori, come è riuscito a fare negli anni fiorenti dell’Amministrazione, prima del declino causato dalla disastrosa riforma Delrio”.