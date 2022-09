Nomina a commissario di Gaudio-Strada le reazioni politiche

Calabria: Chigi, Gaudio-Strada aiuteranno sanità ripartire A fondatore Emergency delega per fronteggiare emergenza Covid

CATANZARO, 16 NOV - "Al professor Eugenio Gaudio, magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", di origine cosentine, è stato affidato l'incarico di nuovo Commissario alla Sanità della Regione Calabria. Gino Strada ha confermato la disponibilità a far parte della squadra, anche con una delega speciale, che in Calabria sta fronteggiando le criticità dell'attuale emergenza sanitaria. Due nomi autorevoli che possono aiutare la sanità calabrese a ripartire". Lo affermano fonti di Palazzo Chigi.

Spirlì, con Gaudio Governo ha recepito nostre richieste

"Abbiamo chiesto al governo, insistentemente, che a rappresentarci fosse un calabrese che potesse prendere in mano la situazione conoscendone il respiro. Il Governo lo ha capito, lo ha recepito ed oggi ha proposto a commissario il rettore Gaudio che ha alle spalle un carriera medica che non finisce mai, un curriculum veramente eccellente. E' una che ha grandi capacità anche amministrative, per cui pur permanendo il rifiuto dello strumento del commissariamento, perché speriamo in una amministrazione ordinaria, però è vero che mi piace pensare che, perché figlio di questa terra, possiamo immaginarlo come il primo assessore alla sanità del secondo periodo della Calabria". Lo ha detto, in una diretta su Facebook, il presidente ff della Caabria Nino Spirlì sulla nomina del nuovo commissario alla sanità in Calabria.



"Ho dato la massima disponibilità al premier Conte ed al Governo tutto - ha aggiunto Spirlì - fin quando resterò qui. Sono facente funzioni e non ho mai pensato di sostituire la grande Jole Santelli ma non posso far mancare ai calabresi il presidente della Regione e lo sarò nel ricordo di Jole fino all'ultimo giorno. Ho ricevuto, e ne sono fiero, da parte del Governo tutto, per bocca del ministro Boccia, il ringraziamento per quanto fatto in questo periodo di vacatio, individuando nuovi posti letto Covid e chiedendo ed ottenendo 4 ospedali da campo. Inoltre ho chiesto e ottenuto di partecipare all'operazione Igea per cui vedrete le tende dell'Esercito per la raccolta dei tamponi. La prima sta per essere montata a Catanzaro. Il nuovo commissario sarà accolto da noi con lo spirito di massima collaborazione. Da oggi torno ad occuparmi di tutto quello che è di competenza del presidente della Regione fermo restando che resterò a fianco al commissario Gaudio perché anche e soprattutto la sanità possa contare su più persone, metterò a disposizione il dipartimento salute della Regione, intanto continueremo, con l'opera meritoria della Protezione civile, a stare sul pezzo e a stargli vicino".



*** Graziano (Pd), Gaudio nomina di assoluto prestigio "Soddisfazione per rinnovata disponibilità Gino Strada"

"Auguro buon lavoro a Eugenio Gaudio appena nominato dal Governo commissario per la sanità in Calabria". Così in una nota il commissario del Partito Democratico della Calabria, Stefano Graziano. "Gaudio ha tutti i requisiti e le competenze - aggiunge Graziano - per far uscire la sanità regionale dall'attuale condizione di difficoltà. È una figura riconosciuta nel mondo della sanità come una eccellenza e soprattutto è un calabrese, che risponde a pieno a quei requisiti che erano stati chiesti al Governo". "Esprimo soddisfazione, inoltre - aggiunge Graziano - per la rinnovata disponibilità di Gino Strada a dare una mano alla sanità calabrese anche con una delega speciale".



*** Pittella, Gaudio e Strada garanzia di competenza

"Gaudio e Strada sono due grandi personalità che offrono garanzie di competenza, autonomia e passione per affrontare l'emergenza Covid e l'annosa inadeguatezza della sanità calabrese. Bene il governo. Ora al lavoro". Così' in una nota il senatore Gianni Pittella, vice presidente del Gruppo Pd a Palazzo Madama.

*** Covello (Iv), nomine Gaudio-Strada è raggio di sole

Finalmente dopo la notte buia cominciamo a intravedere la luce alla fine del tunnel. La nomina di Eugenio Gaudio e di Gino Strada quali commissari delegati per la gestione dell'emergenza sanitaria in Calabria da parte del Governo è un raggio di sole". Lo scrive su Facebook Stefania Covello, dirigente di Italia Viva. "Un calabrese importante - continua - con un curriculum in campo medico e accademico di primo piano a livello internazionale, e il campione delle emergenze sanitarie nei luoghi più difficili della terra. Due uomini di specchiata onestà e liberi da condizionamenti. Con loro la politica dovrà fare necessariamente un passo indietro perché non ammetteranno intromissioni di alcun genere né ingerenze inopportune". "Ognuno nel proprio ambito dovrà supportarli al massimo e rendere più agevole un compito immenso che siamo però certi Eugenio Gaudio e Gino Strada sapranno svolgere al meglio nell'interesse esclusivo della salute dei calabresi Sono certa che faranno un ottimo lavoro", conclude.



*** Grimoldi, con Strada enorme centro per clandestini?

"Ma a cosa servirebbe la nomina, ideologica e politica, di Gino Strada come affianco del commissario alla sanità in Calabria? Non basta il nuovo commissario? Non si capisce perché ci debba essere un consulente del commissario, anzi si capisce solo ragionando ideologicamente: quella di Strada sarebbe una nomina sponsorizzata dalla sinistra radicale e dalle Sardine, solo perché Strada, e lo sappiamo tutti, così poi aprirebbe strutture provvisorie per il Covid, requisendo alberghi ecc, che poi tra qualche mese riconvertirebbe per ospitare le migliaia di clandestini che intanto sbarcheranno dalla Tunisia e dalla Libia. Lo sappiamo tutti che finirebbe così, magari con l'ex sindaco di Riace a gestire il tutto.La Calabria non ha bisogno di un commissario all'immigrazione". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.



*** Gino Strada, ringrazio governo e rinnovo disponibilità Ma sono un po' a disagio perchè situazione ancora da definire

"Ringrazio il Governo per la fiducia e rinnovo la disponibilità a discutere di un possibile coinvolgimento mio e di Emergency su progetti concreti per l'emergenza sanitaria che siano di aiuto ai cittadini calabresi". Lo scrive Gino Strada aggiungendo una precisazione: "sono abituato a comunicare quando faccio le cose - a volte anche dopo averle fatte - quindi mi trovo a disagio in una situazione in cui si parla di qualcosa ancora da definire".

