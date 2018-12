Omicidio. Tragedia a Palermo: uccide marito a coltellate mentre dorme

PALERMO 15 DICEMBRE - Stanca dei litigi, uccide il marito a coltellate mentre dorme e chiama il 118 per confessare l'omicidio. E' successo a Palermo nella notte, secondo quanto riporta la stampa locale. L'uomo aveva 45 anni. E' stato raggiunto da diversi fendenti. Due dei quattro figli della coppia dormivano in un'altra stanza. La moglie, anche lei 45 anni, e' stata portata in questura.

Il personale medico arrivato sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso. In casa al momento del delitto c'erano due figli della coppia, che dormivano. Altri due figli avevano invece trascorso la notte da alcuni parenti. Il corpo dell'uomo e' stato portato nella camera mortuaria dell'ospedale Civico.