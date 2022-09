Palu', entro lunedi' ok Aifa a vaccino per adolescenti

Palu', entro lunedi' ok Aifa a vaccino per adolescenti Presidente agenzia a Sky, sì di Ema per 12-15 anni atteso oggi

ROMA, 28 MAG - "Il 10 maggio l'Fda ha già approvato i vaccini per gli adolescenti, l'Ema li approverà oggi e l'Aifa recepirà questa autorizzazione - nell'arco di un paio di giorni - perché non c'è nessun'altra indicazione preferenziale.

C'è già un'età, ci sono già i vaccini e credo che oggi si completerà il ciclo per gli adolescenti dai 12 ai 15 anni. Ci sono 8,5 milioni di adolescenti in questa fascia d'età". Lo ha detto a Sky TG24 Giorgio Palù, presidente dell'Aifa, ospite di 'Buongiorno'.