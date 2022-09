Paura e Gente in strada. Due Scossa magnitudo 3.7 e 4.0 nel Foggiano, a Poggio Imperiale

Paura e Gente in strada. Due Scossa magnitudo 3.7 e 4.0 nel Foggiano, a Poggio Imperiale

FOGGIA, 18 APR - E' stata registrata una scossa di terremoto con magnitudo compresa tra 3.5 e 4.0 nella zona di Foggia (FG).



Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 4.0 è classificato come terremoto "leggero"e descritto nel modo seguente: oscillazioni evidenti per gli oggetti interni; i danni strutturali agli edifici sono rari.

A breve altri dettagli