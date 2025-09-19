PIERO CIAMPI IN SILA 66 ANNI DOPO - Conferenza Stampa

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Martedì 23 settembre, nella sala Concerti di Palazzo De Nobili a Catanzaro, alle ore 10:30 sarà presentato in conferenza stampa: “Piero Ciampi in Sila 66 anni dopo”, evento promosso e organizzato dall’associazione “Culturasila” e dall’Aps “Calabria Letteraria” con il patrocinio dei comuni di Catanzaro e Taverna, dove l’evento si svolgerà il prossimo 28 settembre nel chiostro su cui si affacciano municipio e museo civico, con inizio alle ore 19:00. All’incontro con i giornalisti saranno presenti i presidenti delle due associazioni, Chiaffredo Manno per “Culturasila” e Pasquale Talarico per “Calabria Letteraria”.

“A Piero Ciampi, la canzone d’autore italiana deve pagare pegno”, così disse Fabrizio De André del poeta maledetto per antonomasia. Ma l’elenco degli omaggi è assai lungo: Paoli, Zero, Dalla, Zucchero, Califano, Capossela, Pelù, sono solo alcuni dei tanti artisti che hanno voluto onorare la memoria di Ciampi con almeno un brano. Qualcuno, addirittura, con un intero album. Perché la sua statura poetica e musicale fu tale da lasciare segni indelebili in chiunque lo conobbe, direttamente o indirettamente.

Della Calabria, Ciampi fu a pieno titolo un figlio adottivo. L’amò dalla montagna al mare e dalla Calabria venne ricambiato. Catanzaro gli ha intitolato un giardino nel quartiere Lido e fu in Sila, 66 anni fa appunto, che “sbocciò l’amore” tra lui e quella per lui, uomo e artista fuori da ogni regola, era “un’isola”, anche lei anarchica e sregolata.

Un legame lungo e mai interrotto, quello tra Ciampi, Catanzaro e il suo hinterland, ricco di aneddoti, storie, canzoni, personaggi noti e meno noti. Un sodalizio che la serata a ingresso libero del 28 settembre prossimo racconterà con un parterre di ospiti di caratura nazionale, che hanno contribuito a raccontare la vita e le opere di colui che Gino Paoli ha definito senza mezzi termini: “il più grande di tutti”.