Portavoce francese: "Incontrare Salvini? Ma il Presidente del Consiglio è Conte"

ROMA, 8 FEBBRAIO- Ieri Matteo Salvini, a seguito della decisione francese di richiamare l’ambasciatore Christian Masset, si è reso disponibile ad incontrare il presidente Macron. Proposta non ben accolta dal portavoce del governo francese, Benjamin Griveaux, che parla ai microfoni di Europe 1: ”Ma c’è anche un presidente del Consiglio in Italia, si chiama Giuseppe Conte, lui è il capo del governo e Macron lo ha già incontrato molte volte” specificando inoltre: “Come sapete, questi ministri italiani sono già seduti intorno al tavolo con i loro omologhi francesi in occasione dei diversi consigli europei a cui partecipano”. La decisione del governo francese di richiamare il proprio ambasciatore non sarà permanente.

Ludovica Portelli