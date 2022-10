Polvere di stelle. Premio Italia "Carriere Eccellenti" 

Principato di Monaco. Polvere di stelle alle prima edizione del riconoscimento assegnato a personaggi italiani che si sono contraddistinti per la loro Carriera. L' evento prodotto da Imperium Group si e' svolto presso la terrazza extra lusso Équivoque all' Hotel Miramar, ideato da Daniele Losquadro con Pasquale Buonanno e Nicola Buratto. Quest' anno i premi sono stati assegnati a S.A.S. Monsignore Principe Alberto II di Monaco, da sempre vicino all' Italia e amante delle eccellenze del bel Paese che non è voluto mancare all'inaugurazione della terrazza Équivoque . Sotto la regia di Andrea Cordaro, i riconoscimenti creati dall' artista Nader Fata di Bossem Creative, sono stati consegnati a 4 donne che si sono contraddistinte per la loro Carriera e la loro eleganza.



A Didi Leoni, per anni alla conduzione del Tg5 oggi produttrice cinematografica; a Roberta Ammendola, conduttrice di Rai1 con una carriera sempre piú in ascesa, da pochi giorni volto di punta di Rai Italia; a seguire l' attrice Elisabetta Pellini, protagonista di numerose fiction e regista esordiente del film Selfie Mania, opera prima premiata in numerosi Festival; Alla direttrice di numerosi settimanali Lorella Ridenti, da sempre attenta alle eccellenze italiane, premiata per la direzione del mensile Lei Style, magazine dedicato alle donne a carattere Internazionale.



L' evento condotto magistralmente dal presentatore Tv Anthony Peth, a sua volta premiato sotto il cielo stellato del principato di Monaco come Rivelazione dell' anno. Tante le persone presenti e i Partners che hanno supportato la manifestazione inno alle Carriere Eccellenti Made in Italy, presenti Tancredi Marco Fazzi il bartender dei vip reduce dal suo successo televisivo, il maestro Tammaro Potenza che ha reso, con le sue creazioni floreali la location ancora piú bella, Damiano Aprile di Biella Collezioni, la designer Simona Pontiggia per Lab33, gli imprenditori Alessandro De Marco, il Maestro Sebastiano Montella e Rossana Buno.

Dalla terrazza del Porto, ammirando lo spettacolo del crepuscolo sul Mediterraneo, il lusso di degustare i fantastici cocktail per una serata che è proseguita fino a tarda sera fra fascino e bellezza.