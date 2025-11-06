Premio Letteratura Ragazzi - 47° Edizione: Tutto pronto per la selezione dei 6 libri finalisti

Tempo di lettura: ~3 min

Il Premio Letteratura Ragazzi festeggia la sua 47ª edizione nel segno della partecipazione, della crescita e dell’entusiasmo contagioso delle scuole coinvolte.

Numeri incredibili che confermano la stima e la fiducia delle case editrici e degli insegnanti nei confronti dell’impegno e del lavoro svolto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento – Ente promotore della manifestazione – la quale dal 1978 si avvale di una Giuria Tecnica d’eccellenza che ha il compito di valutare con grande professionalità tutti i libri, senza filtri o esclusioni, garantendo così una selezione autentica e di grande qualità.

198 i libri in concorso ;

; 66 case editrici ;

; 612 classi iscritte ;

; 12.004 ragazzi che formano la Giuria Popolare più numerosa in un concorso di letteratura per ragazzi.

Sono proprio loro, gli studenti e le studentesse delle scuole partecipanti, i veri protagonisti del Premio: giovani lettori che si mettono in gioco, leggono, si confrontano, esprimono la loro voce con consapevolezza e spirito critico sempre sotto la supervisione degli insegnanti, che rappresentano il vero motore di questo Premio. La lettura diventa così un’esperienza condivisa, capace di unire classi, insegnanti, autori ed editori in un percorso che valorizza curiosità, immaginazione e crescita culturale.

Come ogni anno i temi trattati nei libri che partecipano al concorso coprono un ampio ventaglio di argomenti: i grandi classici come l’amicizia, il bullismo, lo sport, la Shoà, il fantasy; i temi di attualità come i migranti, la guerra, la solitudine, gli anniversari, le nuove tecnologie e il rapporto genitori-figli; ed infine le novità: quest’anno per la prima volta si parla di Alzheimer e ha fatto il suo ingresso l’haiku, forme semplici di poesia giapponese, la libertà in Iran e il rugby.

Sarà un compito arduo quello della Giuria Tecnica che da agosto sta leggendo i libri, e nel prossimo fine settimana si riunirà in presenza nella sede del Premio a Cento (FE) per discutere le proposte e selezionare i 6 libri finalisti: 3 per le classi II, IV e V della scuola primaria e 3 per la scuola secondaria di I grado.

La Giuria, composta da educatori, autori, giornalisti, pedagogisti, librai e professionisti di grande prestigio nel campo della letteratura per ragazzi, è formata da:

Severino Colombo , scrittore e giornalista del Corriere della Sera;

, scrittore e giornalista del Corriere della Sera; Nicoletta Gramantieri , scrittrice e responsabile della Biblioteca Salaborsa ragazzi di Bologna;

, scrittrice e responsabile della Biblioteca Salaborsa ragazzi di Bologna; Sabrina Maria Fava , Professoressa di storia della pedagogia e di letteratura per l’infanzia all’Università Cattolica di Milano;

, Professoressa di storia della pedagogia e di letteratura per l’infanzia all’Università Cattolica di Milano; Luigi Dal Cin , scrittore, attore e docente a contratto all’Università di Ferrara;

, scrittore, attore e docente a contratto all’Università di Ferrara; Silvana Sola , Giannino Stoppani-Accademia Drosselmeier, docente all’Università di Urbino;

, Giannino Stoppani-Accademia Drosselmeier, docente all’Università di Urbino; Cosimo di Bari , Professore Associato di pedagogia all’Università di Firenze;

, Professore Associato di pedagogia all’Università di Firenze; Anita Gramigna, Professoressa di letteratura per l’infanzia all’Università di Ferrara.

Mentre la Giuria Tecnica procederà nel prossimo fine settimana alla selezione delle opere finaliste, nelle scuole si respirano attesa ed entusiasmo: ogni libro è un viaggio e ogni voto un gesto di partecipazione attiva alla vita del Premio.

Un grande grazie a chi crede ogni anno nella forza della lettura: le scuole, gli insegnanti, le famiglie e soprattutto i ragazzi.

Maggiori informazioni su www.premioletteraturaragazzi.it.