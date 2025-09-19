Dichiarazioni del Presidente Guarascio e il futuro del Cosenza Calcio

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Presidente Guarascio e il futuro del Cosenza Calcio: chiarezza, responsabilità e rispetto per i tifosi

Un messaggio diretto ai sostenitori rossoblù

Il Presidente Eugenio Guarascio ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire la reale situazione del Cosenza Calcio, rispondendo così alle tante voci circolate negli ultimi giorni. L’obiettivo è ribadire trasparenza e rispetto nei confronti della città e, soprattutto, dei tifosi rossoblù, da sempre cuore pulsante della squadra.

La questione societaria: tra offerte e manifestazioni di interesse

Negli ultimi mesi sono circolate numerose indiscrezioni sul possibile passaggio di proprietà del Cosenza Calcio. Il Presidente Guarascio ha confermato di essere stato contattato da imprenditori interessati all’acquisto del club. Tuttavia, come da lui precisato, si è sempre trattato di semplici manifestazioni di intenti, mai accompagnate da un’offerta concreta e proporzionata al reale valore dell’intero pacchetto azionario.

Per questo motivo, Guarascio ha ribadito la sua disponibilità a valutare eventuali proposte alla presenza del Sindaco di Cosenza e di una delegazione di tifosi, affinché tutto avvenga nella massima trasparenza e condivisione.

Il rapporto con i tifosi e le difficoltà affrontate

Nonostante le pressioni e persino alcune minacce da parte di una frangia minoritaria del tifo organizzato, Guarascio ha riaffermato il proprio rispetto per i tifosi e la città. Ha ricordato inoltre gli enormi sacrifici economici sostenuti negli anni per garantire la sopravvivenza e la competitività della squadra.

Il Presidente è convinto che, con una corretta informazione, la reazione della tifoseria sarebbe diversa e più consapevole della reale situazione che il club sta affrontando.

Un appello alla chiarezza

Il messaggio principale del Presidente è chiaro: chiunque voglia realmente acquistare il Cosenza Calcio deve farlo presentando un’offerta ufficiale e verificabile. Solo così sarà possibile garantire un futuro solido e credibile alla squadra e alla città.

Comunicato ufficiale del Presidente Guarascio

“Accolgo con immenso piacere la possibilità di chiarire la reale situazione, pubblicamente, soprattutto al cospetto dei tifosi, gli unici verso i quali sento la necessità di dare spiegazioni.

A seguito delle notizie che quotidianamente leggiamo sugli organi di stampa, per quanto riguarda la mia ostinazione a rimanere alla guida del Cosenza Calcio senza nel contempo intervenire economicamente per mettere in campo una squadra adeguata per un immediato ritorno nella serie cadetta, sento la necessità di intervenire pubblicamente per chiarire, una volta per tutte, alcuni passaggi che reputo fondamentali. Ciò, per il rispetto che nutro per la città di Cosenza e per i tifosi.

È vero che sono stato contattato da alcuni imprenditori che avevano palesato l’intenzione di acquistare l’intero pacchetto azionario del Cosenza Calcio, ma, il tutto, si è sempre risolto come una semplice manifestazione di intenti senza che, alla stessa, facesse seguito un’offerta adeguata al valore dell’intero pacchetto azionario.

E lo dico e sottolineo senza problemi: giacché queste mie parole potrebbero apparire strumentali rispetto a quanto si sta verificando, mi rendo sin da ora disponibile a trattare eventuali offerte di acquisto del Cosenza Calcio, dinanzi la massima autorità comunale, ovvero il sindaco ed anche di fronte ad una eventuale delegazione di tifosi.

Credo sia arrivato il momento che, coloro i quali (imprenditori o fondi) ostentano l’intenzione di acquistare il Cosenza Calcio, addebitando al mio ingiustificato rifiuto il fallimento delle trattative, si assumano la responsabilità di formalizzare le singole e rispettive offerte sotto il vigile controllo di sindaco e tifosi.

Benché sia oggetto di minacce di ogni genere da parte di una piccola frangia del tifo organizzato, io continuo ad avere rispetto per tutti e per i tifosi stessi in particolare.

Sono infatti convinto che, se costoro fossero a conoscenza della realtà effettiva, altre sarebbero le loro reazioni, ritenendo superfluo evidenziare gli immani sacrifici economici che tutt’oggi vengono affrontati per il bene della squadra, che è ciò che realmente conta.”