Presidente Santelli: Chiarimenti su Ordinanza obligo mascherine

CATANZARO, 26 SETT - Pervengono richieste di chiarimenti in merito agli ambi di applicazione delle misure previste nell’Ordinanza richiamata in oggetto. A tal proposito si precisa che così come da me disposto al punto 1), relativamente all’uso delle mascherine - sono fatte salve le deroghe previste dalle norme vigenti. Pertanto, sono esenta dall’obbligo di usare le protezioni delle vie respiratorie:

gli alunni delle scuole quando sono posiziona nei propri banchi (allegato 4 Ordinanza n. 63/2020); i clienti delle attività di somministrazione (ristorazione, bar e similari), durante la consumazione; le persone che effettuano sport all’aperto.

In relazione all’obbligo di rilevazione della temperatura corporea, si precisa che nel caso degli alunni delle scuole e del personale scolastico, sussistendo la responsabilità del controllo presso le rispettive abitazioni e prima di recarsi verso l’istituto scolastico, la disposizione non si applica a tali soggetti. Lo stesso obbligo non si applica nei confronti dei docenti e degli studenti universitari

L’obbligo di rilevazione della temperatura corporea riguarda le attività (economiche, produttive e ricrea ve, di cui all’ordinanza n. 55/2020 e s.i.m.), per le quali era già prevista in maniera facoltà va. In par colare per quanto riguarda il commercio al de aglio, l’obbligo è, pertanto, applicabile unicamente a supermercati e centri commerciali. Leggi anche Covid, nuova ordinanza del presidente Santelli mascherina anche all’aperto sanzioni da 400 a 1000 €

