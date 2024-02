Previsioni Meteo: due cicloni in arrivo sull'Italia

L'inverno si fa sentire: pioggia e neve in arrivo Dopo un periodo di insolita calma, il meteo si prepara a cambiare marcia. L'Italia si trova di fronte a una settimana di grande dinamismo atmosferico con l'arrivo di due cicloni che promettono di interrompere la staticità che ha caratterizzato questa stagione invernale.

La seconda metà di febbraio si presenta ricca di sorprese: l'influenza di correnti fredde provenienti dal Nord Europa causerà un netto calo delle temperature, un vero e proprio addio all'anticipazione primaverile che abbiamo sperimentato finora.

Tra lunedì 19 e martedì 20 febbraio, aspettatevi un peggioramento delle condizioni meteo con precipitazioni concentrate soprattutto nel Centro-Sud e nelle due isole maggiori, grazie al transito di un primo ciclone. Questo potrebbe portare contrasti significativi tra masse d'aria differenti, con il rischio di fenomeni intensi, anche a carattere temporalesco.

Ma non è tutto: un secondo ciclone, atteso per venerdì 23 febbraio, si prospetta ancora più potente, pronto a scaricare piogge abbondanti e a dipingere di bianco le nostre montagne con intense nevicate.

Il Nord Italia non sarà risparmiato, con precipitazioni diffuse e a tratti molto intense, soprattutto in Liguria di Levante e lungo l'arco alpino, dove si prevedono nevicate al di sopra dei 1000-1200 metri.

Nonostante le previsioni meteo siano ancora incerte per la parte finale della settimana, è plausibile aspettarsi l'apertura di un "canale perturbato" che potrebbe dirigere verso l'Italia intense perturbazioni di origine nord atlantica.

Continuate a seguire gli aggiornamenti per restare al sicuro e preparati a quello che Madre Natura ha in serbo per noi. (iLMeteo)

In aggiornamento