Previsioni meteo. L'Anticiclone Zeus e il suo controllo invernale sull'Italia nei Giorni della Merla

Come Zeus mangia l'inverno e le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni

Cari appassionati del freddo e dell'inverno, sappiate che nei prossimi giorni non troverete molte soddisfazioni. L'Italia è attualmente sotto il dominio dell'Anticiclone Zeus, e sembra che questa situazione continuerà almeno per un po'.

L'Anticiclone Zeus, chiamato affettuosamente così da noi, ha origine nel cuore dell'Africa e si è esteso notevolmente, coprendo una vasta area che comprende il Mediterraneo e parti dell'Europa centro-occidentale e settentrionale, arrivando persino alla Scandinavia. Questa presenza massiccia sta portando a condizioni meteorologiche invernali insolitamente stabili, che differiscono notevolmente dalle tipiche giornate di questa stagione.

La stabilità atmosferica continuerà nei prossimi giorni, con molte zone del Sud e gran parte del Centro che godranno di cieli sereni. Per trovare tracce dell'inverno, dovete dirigersi verso il Nord, soprattutto nella Valle Padana, dove abbondanti nebbie e nuvole basse creano un'atmosfera grigia e causano occasionali pioggerelle, mantenendo temperature più fredde rispetto al resto del paese.

Tuttavia, una piccola sorpresa è in serbo per i prossimi giorni, con l'inizio del nuovo mese. Tra il 1° e il 2 febbraio, l'alta pressione subirà un temporaneo indebolimento, permettendo a venti più asciutti di diradare parzialmente la nebbia e le nuvole basse.

Questa variazione avrà un impatto limitato sul resto del paese, ma cambierà le cose nella Valle Padana, dove durante il giorno i cieli si schiariranno, assumendo un bel colore azzurro. Il sole più intenso contribuirà a riscaldare il clima rispetto ai giorni precedenti.

Quindi, la novità sta nel fatto che, dopo il Centro-Sud, anche il Nord vedrà le temperature aumentare, raggiungendo quasi livelli primaverili. Per un ritorno a condizioni più instabili e fredde, dovremo probabilmente aspettare almeno la prossima settimana.

Anche se il 29, il 30 e il 31 gennaio sono considerati i giorni più freddi dell'inverno, quest'anno sembra che le cose siano diverse. L'Anticiclone Zeus è il principale responsabile di questa situazione, e sembra che continuerà a dominare per almeno altri 10-12 giorni, rubando alla stagione invernale quasi un mese intero.

L'arrivo della primavera prima del previsto è probabile, ma non è garantito. Il mese di febbraio, che segna la transizione tra l'inverno e la primavera, ha spesso portato eventi meteorologici significativi in passato, con forti ondate di freddo e neve in Italia, come nel 1929, nel 1956 e più recentemente nel 2012 e nel 2018. Quindi, dovremmo essere cauti.

Per quanto riguarda le previsioni della settimana in corso, ci sono due punti da sottolineare. In primo luogo, la stabilità atmosferica garantita da Zeus porterà giornate soleggiate e piacevoli al Centro-Sud, sulle Alpi e le Prealpi, ma causerà anche nebbie o nuvole basse sulla Pianura Padana e lungo le coste tirreniche (questo solo al mattino). Le novità che caratterizzeranno il prosieguo della settimana includono la graduale scomparsa della nebbia al Nord e un aumento delle temperature nelle regioni settentrionali.

A partire dal 1° febbraio, e soprattutto dalla Candelora il 2 febbraio, vedremo sempre meno nebbie e sempre più sole. L'Anticiclone Zeus si rafforzerà ulteriormente, portando temperature più gradevoli anche nel Nord Italia, con valori massimi compresi tra 13 e 18°C in molte aree. In sintesi, ci aspetta un'atmosfera quasi primaverile nei prossimi giorni (iLMeteo)

In aggiornamento