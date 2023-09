Previsioni meteo: ultimi 4 giorni di Nerone, poi arriva Poppea! Ecco tutti i dettagli. Dopo il caldo rovente di questi giorni siete in molti a farci questa domanda: "quest'anno ci sarà o no la classica rottura dell'Estate?".

Ebbene, gli ultimi aggiornamenti hanno delineato una tendenza a dir poco clamorosa da qui a fine Agosto: ve lo diciamo subito, ci aspettano settimane anomale sull'Italia.



Ma andiamo con ordine. E' in atto una nuova rimonta dell'anticiclone nord-africano, denominato Nerone, che determinerà nei prossimi giorni un tempo stabile e un sensibile rialzo delle temperature, soprattutto al Centro-Nord e in Sardegna con punte massime fino a 38-39°C (fino a 40-42°C nelle zone interne dell'isola e pure sull’Emilia ferrarese ).

Almeno fino al 25-26 Agosto non sono previsti particolari scossoni, resteremo come imprigionati in una sorta di blocco atmosferico con l'anticiclone africano a dominare la scena indisturbato su tutto il bacino del Mediterraneo. Si tratterà di una fase climatica anomala, sono infatti previste temperature sempre ben oltre le medie di riferimento con valori ancora una volta fin verso i 40°C specie sulle pianure del Nord e zone interne del Centro e delle due Isole Maggiori.

Tuttavia, successivamente, ecco spuntare l'ipotesi della pesante rottura dell'Estate: come mostra la mappa qui sotto, un potente ciclone, posizionato sul Nord Atlantico, potrebbe inviare un fronte temporalesco verso l'Europa, investendo poi in pieno anche il nostro Paese.

Stando agli ultimi aggiornamenti, la data da segnare col cerchietto rosso sul calendario è quella di Domenica 27 quando non possiamo escludere che gli effetti di questa particolare figura meteo possano iniziare a farsi sentire anche sull'Italia.

Potrebbe delinearsi addirittura l’arrivo del ciclone Poppea in approfondimento sul Golfo di Genova. Visti i forti contrasti termici ed igrometrici previsti (caldo ed umido preesistente portato dall'anticiclone africano Nerone), il pericolo maggiore riguarderebbe, almeno con i dati attuali, le regioni del Centro Nord: le correnti fresche in ingresso sarebbero in grado di provocare temporali violenti, con elevato rischio di grandinate e locali nubifragi come purtroppo la cronaca anche recente ci insegna.

Vista l'imprevedibilità di questa "trottola instabile" è possibile che nei prossimi giorni la previsione della sua direzione possa mutare e che i temporali possano interessare anche zone diverse o più ampie. (iLMeteo)



In aggiornamento