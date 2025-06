Pupi in corsia, domani nel reparto di Pediatria di Siracusa, si conclude il primo ciclo di spettacoli itineranti per i piccoli pazienti ricoverati

Tempo di lettura: ~2 min

Si concluderà domani il primo ciclo di spettacoli itineranti che la Compagnia dei Pupari Vaccaro-Mauceri ha pensato e realizzato per i piccoli pazienti ricoverati. Modica, Ragusa, Vittoria e Siracusa le prime tappe di un progetto nuovo e unico in Italia, che la prima volta ha portato i pupi – e tanta allegria - nelle corsie d’ospedale.

“Sos pupi” il titolo dello spettacolo che andrà in scena domani, mercoledì 18 giugno alle 11, nel reparto di Pediatria dell’ospedale Umberto I di Siracusa, dove sono state previste tre tappe. Tutte, come quelle del Ragusano, molto apprezzate dai bambini, dai genitori e dal personale medico e infermieristico degli ospedali. La messinscena, ideata da Alfredo Mauceri e Antonino Maletta, rispettivamente direttore creativo e direttore artistico della Compagnia dei Pupari Vaccaro-Mauceri, e scritta da Massimo Tuccitto, ha infatti avuto il merito di far dimenticare, per qualche momento, le sofferenze della malattia, per portare tra le corsie delle Pediatrie coinvolte, sorrisi, incanto e un pizzico di magia.

«Un’avventura talmente ben riuscita e apprezzata – spiega Alfredo Mauceri – che ci spinge a fare sempre di più. Dopo il successo di queste prime tappe, infatti, l’idea è quella di portare lo spettacolo ideato per i piccoli pazienti ricoverati, nella Sicilia Nord-orientale prima e nel resto d’Italia poi. Con la speranza di riuscire a dare il nostro piccolo, prezioso contributo, per rasserenare gli animi dei bambini che vivono un momento di malessere e dei loro genitori».