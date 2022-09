Questore Catanzaro Amalia Di Ruocco nominata Prefetto. Decisione adottata dal Consiglio dei ministri

CATANZARO, 26 FEB - Il Consiglio dei Ministri ha nominato prefetto il questore di Catanzaro, dirigente generale della P.S., Amalia Di Ruocco. Lo riferisce un comunicato della Questura di Catanzaro nel quale si aggiunge che la dottoressa di Ruocco "nel ringraziare il Ministro dell'Interno e il Capo della Polizia per il massimo riconoscimento per un funzionario di Pubblica Sicurezza, nei prossimi giorni saluterà le Autorità ed il personale della Polizia di Stato della Questura e delle Specialità della provincia".

"Il questore di Catanzaro - riporta ancora il comunicato - ringrazia tutti coloro, singoli e istituzioni, che in questi ultimi tre anni sono stati vicini alla Questura per il raggiungimento dell'importante obiettivo del rispetto delle regole per il mantenimento ed il ripristino della legalità e della giustizia, indispensabili per la sicurezza di una collettività. Un ricordo particolare in questo momento va ai giovani, agli studenti, destinatari di buona parte delle attività di prevenzione promosse in questi anni a cui il Questore rivolge la raccomandazione di studiare senza farsi distrarre da falsi profeti".

"Le agenzie educative - è detto nel comunicato - devono unire i loro sforzi perché educare alla legalità è fondamentale per avere una società più giusta ed equa, con più lavoro, risorse e benessere per tutti. L'augurio agli adulti della provincia di Catanzaro è di continuare ad avere fiducia nelle Forze di Polizia e nella Magistratura collaborando con le denunce ed il rispetto delle regole".