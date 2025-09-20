Reggiana-Catanzaro 2-2, le parole di mister Aquilani. Video

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Reggiana-Catanzaro 2-2, le parole di mister Aquilani: «Un passo avanti, ma servono più dettagli per vincere»

Un pareggio che lascia sensazioni positive ma anche margini di crescita

Al termine del pareggio 2-2 tra Reggiana e Catanzaro, mister Alberto Aquilani ha analizzato la prestazione dei suoi, evidenziando sia i progressi mostrati dalla squadra sia gli aspetti su cui c’è ancora da lavorare.

La crescita del Catanzaro e il rammarico per la vittoria mancata

Secondo Aquilani, quella di Reggio Emilia è stata probabilmente la partita più completa del Catanzaro in questo inizio di campionato:

«Abbiamo fatto 90 minuti di qualità, con intensità e buone trame di gioco. Per vincere, però, è mancato quel dettaglio decisivo, quel centimetro che spesso fa la differenza nelle partite equilibrate».

Il tecnico giallorosso ha sottolineato come serva più concretezza sotto porta e maggiore attenzione in fase difensiva: «Il calcio si decide nelle due aree di rigore. Dobbiamo essere più cattivi sia quando difendiamo, sia quando attacchiamo».

Gli errori difensivi e la reazione della squadra

Nonostante qualche errore di copertura che ha portato ai gol della Reggiana, il Catanzaro ha mostrato carattere e capacità di reazione. «Perderla sarebbe stato ingiusto – ha spiegato Aquilani – ma porto a casa i segnali di crescita individuale e collettiva. I ragazzi stanno migliorando la condizione fisica e abbiamo più soluzioni dalla panchina».

Spazio ai giovani e scelte tecniche

Il mister ha dato fiducia anche a diversi under: «Ho concluso con in campo un 2006 e un 2007. Per me non conta la carta d’identità, ma il valore che dimostrano. Ci sarà inevitabilmente qualche errore di gioventù, ma è normale e vanno supportati».

Sull’uscita di Favalli, Aquilani ha chiarito: «La sua ammonizione mi ha spinto a un cambio tecnico. Non volevo rischiare di restare in dieci».

I protagonisti del match

Tra i migliori in campo, Cissé, autore di una doppietta: «Ha qualità importanti, ma quello che mi piace è la sua attitudine senza palla. Gioca già da adulto e questo lo rende un elemento determinante», ha dichiarato Aquilani.

Le parole sulla Reggiana

Infine, un commento sugli avversari: «La Reggiana è una squadra forte, con un allenatore preparato e giocatori di livello. Sarà un avversario difficile per tutti in questo campionato».

In sintesi, il Catanzaro di Aquilani cresce e inizia a mostrare la mano del nuovo allenatore, ma per trasformare le buone prestazioni in vittorie serviranno più attenzione nei dettagli e maggiore cattiveria sotto porta.