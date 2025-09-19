Reggiana - Catanzaro: le parole di mister Dionigi
Alla vigilia della sfida di Serie B tra Reggiana e Catanzaro, il tecnico granata Davide Dionigi ha parlato in conferenza stampa analizzando lo stato di forma della squadra, le condizioni dei nuovi arrivati e le insidie di un calendario che fin qui non ha certo favorito gli emiliani.
I nuovi innesti e la condizione fisica
Secondo mister Dionigi, i giocatori arrivati più tardi in gruppo stanno crescendo di condizione:
> “Stanno molto meglio, ma credo che servano ancora una o due settimane per portarli a pieno regime. Sono soddisfatto perché vedo segnali positivi: chi non ha fatto la preparazione o era fuori progetto si sta rimettendo in pari. È giusto che ci sia competizione, così aumenta anche la mia difficoltà nelle scelte.”
La scelta su Bonetti e gli episodi di Castellammare
Il tecnico ha poi spiegato il motivo dell’ingresso di Bonetti, giovane esterno mancino, al posto di altri elementi più esperti:
> “Bonetti viene dalla Serie D e ha esordito davanti a 32.000 spettatori a Palermo: una grande prova di coraggio. A Castellammare, purtroppo, l’infortunio di Gondo ha condizionato i cambi, ma resta la nostra fiducia nei giovani.”
Sugli episodi arbitrali, Dionigi ha sottolineato come “ci siano stati momenti dubbi, specialmente sull’azione di Portanova e sul gol annullato”, ribadendo però che “fa parte del gioco in campi difficili”.
Catanzaro, un avversario di alto livello
Sul Catanzaro, l’allenatore della Reggiana è chiaro:
> “Conosco bene questa realtà, l’ho allenata. Hanno fatto un mercato importante e puntano in alto. Hanno qualità, individualità forti e un allenatore giovane che lavora bene coi ragazzi. Per noi sarà una prova molto difficile, ma dovremo restare compatti e mantenere il nostro DNA, fatto di agonismo e sacrificio.”
La cornice di pubblico e la spinta dei tifosi
Dionigi ha espresso soddisfazione per l’entusiasmo che circonda la squadra:
> “Domani ci aspettiamo circa 10.000 tifosi, una cornice che ci darà grande forza. Giocare in ambienti caldi come Palermo o Castellammare ci ha già temprato, ma anche al ‘Mapei Stadium’ i nostri tifosi ci spingeranno.”
Obiettivi e prospettive
Infine, mister Dionigi ha ribadito gli obiettivi stagionali:
> “Dobbiamo valorizzare al massimo il materiale che abbiamo a disposizione. La classifica va letta giornata dopo giornata: la Serie B è un campionato lungo ed estenuante, serve equilibrio. I ragazzi stanno dando tutto e siamo convinti che anche contro il Catanzaro potremo offrire un’ottima prestazione.”
Scritto da Nicola Cundò
Giornalista di InfoOggiLeggi altri articoli