Incendio locali della corte d’appello Reggio C. Tempestivo intervento dei Vvf (VIDEO)

REGGIO CALABRIA, 12 NOV - Nel tardo pomeriggio odierno (ore 17.40 circa) un vasto incendio è divampato all'interno del Tribunale di Reggio Calabria, e più precisamente tra il Casellario giudiziario e la Corte d'Appello dove sono ubicati, sul retro, anche gli uffici della Pretura, tra piazza Castello e Piazza Carmine.

Dalle prime ricostruzioni effettuate sul posto sembrerebbe che l’incendio sia partito da un condizionatore d'aria che avrebbe colpito soprattutto il terrazzo dello stabile. Il Tribunale si trova in pieno centro cittadino a due passi dal Castello Aragonese. Al momento sembrerebbe che l'incendio sia di origine accidentale, ma non si possono escludere anche altre ipotesi tra le quali quella di origine dolosa. L'allarme sarebbe stato dato da alcuni passanti che hanno notato del fumo sopra il tetto del tribunale.



Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco che, con un'autoscala, sono saliti sul tetto per intervenire e verificare quanto accaduto. Immediato l'intervento delle altre forze dell'ordine che hanno opportunamente delimitato l'area mettendola in sicurezza.

Sono tutt'ora operativi anche gli agenti della Polizia Scientifica per effettuare i rilievi del caso. Dalle prime notizie si è appreso che anche un elicottero si è levato in volo e con un ampio faro fa luce sull'intera zona. Seguiranno aggiornamenti.



IN AGGIORNAMTENTO

COMUNICATO UFFICIALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Incendio locali della corte d’appello presso il tribunale di Reggio Calabria Alle ore 17:30 circa sono giunte alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria numerose richieste d’intervento a causa di un incendio che stava interessando un’ala del palazzo del tribunale di Reggio Calabria.

La sala operativa intuendo la gravità dell’incendio ha inviato sul posto tre squadre di Vigili del Fuoco (due dalla sede centrale e una dal distaccamento di Villa San Giovanni oltre all’autoscala, due autobotti e un “carro bombole”) per un totale di 29 uomini.

Giunti sul posto i Vigili hanno verificato che l’incendio stava interessando la struttura in legno della copertura a tetto in alcuni locali della corte d’appello posta all’ultimo piano del palazzo di giustizia.

I Vigili per avere ragione del fuoco hanno fatto “irruzione” nel palazzo raggiungendo velocemente, ma non senza difficoltà, i locali interessati dal vasto incendio. L’intervento sinergico delle squadre che hanno attaccato l’incendio da più

punti, sia dall’interno sia dall’esterno con l’uso dell’autoscala, ha permesso di avere ragione del vasto incendio limitando i danni alle strutture e alle suppellettili che comunque hanno comportato il crollo del controsoffitto che ha interessato anche gli uffici sottostanti.



Le operazioni di spegnimento sono state coordinare dal Vice comandante Ing. Nicola CORSARO.

D.C.S. Antonino COSTANTINO