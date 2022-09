Regionali Calabria: De Magistris, elezioni sono sfida affascinante "Scelta tra nuova classe dirigente o chi affossato questa terra"

CATANZARO, 02 GEN - "Certamente le elezioni regionali in Calabria sono una sfida affascinante perché i calabresi dovranno scegliere se affidarsi completamente ad una nuova classe dirigente o scegliere tra coloro che l'hanno affossata". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi Se Magistris di Napoli, che alcune indiscrezioni danno come possibile candidato presidente in Calabria, partecipando ad un webinair sulla legalità promosso da alcuni iscritti calabresi al Movimento 5 Stelle. Dalle parole del leader di Dema non sembra dunque escludersi una sua disponibilità a lanciarsi nell'impresa anche in considerazione del fatto che proprio in coincidenza con l'appuntamento elettorale si concluderà l'esperienza alla guida del capoluogo partenopeo.



De Magistris, nel corso del suo intervento, dopo aver fatto riferimento alla sua esperienza tanto di magistrato a Catanzaro quanto di sindaco di Napoli, ha infatti aggiunto che "la Calabria ha bisogno di un grande processo di emancipazione scegliendo gente nuova non assimilabile al 'sistema' e non aspettando scelte che vengono calate dall'alto. Io sono convinto che se si mettono insieme le persone giuste che credono nel cambiamento vero, penso che la Calabria possa uscire dalle difficoltà ataviche che l'hanno stritolata, penso a quei meccanismi di collusioni tra poteri anche illegali che riescono a condizionare il presente di questa terra che io conosco benissimo".