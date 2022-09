Regionali, prosegue il tour di Aiello. Di Maio tornerá in Calabria

REGGIO CALABRIA, 9 GENNAIO 2020- Mancano 17 giorni al voto e tutte le forze politiche hanno programmato uscite pubbliche sui territori, lo ha fatto anche Francesco Aiello, Professore dell'Unical e candidato per l'alleanza civica Movimento 5 Stelle-Calabria Civica liberi di cambiare. Un tour impegnativo quello del Professore e fondatore del portale Open Calabria, che nelle ultime ore é stato a Squillace, a dar supporto e risalto ai maestri ceramisti, artigiani che da anni resistono al cambiamento, con la loro arte, riconosciuta in tutto il mondo. Aiello non si ferma, tanto che oggi, mentre la Santelli sarà a Borgia, si recherá a Reggio Calabria, al Museo del Bergamotto e a quello del cibo. I sondaggi mandati in onda da "Porta a porta", non sembrano preoccupare i grillini, la cui alleanza, stimata tra l'8 e il 12%, é pronta a battersi fino all'ultimo giorno per varcare la porta del Consiglio Regionale, una istituzione che i grillini vogliono presenziare, per imprimere un cambiamento di metodi e idee.

Nelle prossime settimane, scenderanno a dar manforte al Candidato Aiello anche i big del Movimento 5 Stelle. Sono attesi Buffagni, Di Maio e probabilmente anche altri parlamentari di rilievo. L'obiettivo di Aiello è quello di convincere gli indecisi, di attuare una proposta politica che guardi al futuro e non ai consensi. La visita al Museo del bergamotto con il Sottosegretario L'Abbate e il coordinatore della campagna elettorale, fornirà altri spunti programmatici, in attesa del confronto diretto tra candidati, che dovrebbe svolgersi nel programma televisivo "Articolo 21", condotto da Lino Polimeni. Hanno già confermato l'invito Tansi e lo stesso Aiello, potrebbero anche esserci Callipo e Santelli. Intanto Aiello non si lascia abbattere dalle critiche della base, ma va avanti nella sua campagna elettorale frizzante, in cui sta affrontando problematiche tipiche della nostra Regione. Il 26 gennaio, poi, toccherà agli elettori decidere quale programma e Presidente sarà risultato più credibile e preparato.