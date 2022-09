Regione Calabria. Nomina giunta. Decreto del presidente Santelli

CATANZARO, 19 MAR - Decreto del presidente della giunta regionale n. 22 del 18 marzo 2020 Nomina della Giunta Regionale della Calabria ed attribuzione dei relativi incarichi – Revoca DD.PP.GG.RR. n. 12/2020 e n.14/2020 Visti - l’articolo 34, comma 1, dello Statuto della Regione, il quale prevede, tra l’altro che Il Presidente della Giunta regionale: • dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; • nomina e revoca il Vice Presidente e gli Assessori; • attribuisce gli incarichi all'interno della Giunta e può revocarli; - l’articolo 35 dello Statuto della Regione nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 2 della legge regionale 6 luglio 2015 n. 15, che prevede: • la Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di Assessori non superiore a sette, di cui uno assume la carica di Vice Presidente (comma 3; • la rappresentanza di genere all’interno della Giunta regionale deve essere assicurata nella misura di almeno il trenta per cento (comma 3bis); • gli assessori sono scelti tra cittadini eleggibili aconsigliere regionale. Agli stessi si applicano anche le norme sulle incompatibilità valide per i consiglieri regionali (comma 4. Visti i propri decreti n. 12 del 20 febbraio 2020 e n. 14 del 25 febbraio 2020, con i quali si è proceduto ad una prima omposizione della Giunta Regionale della Calabria ed ll’attribuzione dei relativi incarichi. Visti gli articoli 18 e ss. del Regolamento interno del Consiglio regionale, approvato con deliberazione n. 5 del 27 maggio 2005 e ss. int. e mod., quanto alla verifica delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità degli assessori regionali, DECRETA 1. - La Giunta Regionale è così composta: Jole Santelli – Presidente Antonino Spirlì – Vicepresidente Domenica Catalfamo - Assessore Sergio De Caprio – Assessore Gianluca Gallo – Assessore Fausto Orsomarso – Assessore Sandra Savaglio – Assessore Francesco Talarico – Assessore. 2.- La Presidente della Giunta regionale ha la rappresentanza istituzionale della Regione, nonché la rappresentanza negoziale e processuale, con esclusione delle materie di competenza del Presidente del Consiglio regionale o dei dirigenti; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali, dirige la politica della Giunta, esercita i diritti del socio nelle società partecipate.



Ove non ricorra un'espressa riserva di legge o di regolamento in favore di altri soggetti: accorda le intese ed i concerti richiesti da altre autorità; nomina gli arbitri della Regione nei relativi giudizi o concorre alla loro nomina quando essa è congiunta; effettua le nomine negli enti e nelle società;risolve i conflitti in materia di deleghe agli Assessori. Riserva alla sua competenza esclusiva le seguenti materie: affari generali della Giunta; verifica dell’attuazione del programma di governo; promozione e immagine della Calabria e dei suoi asset strategici nel turismo, cultura, agricoltura, ambiente e paesaggio; coordinamento e partecipazione di iniziative ed eventi in Italia e all’estero; politiche iovanili; spettacolo e grandi eventi; Film commission; sport, associazionismo e volontariato sportivo; programmazione nazionale e comunitaria; rapporti con U.E.; sviluppo del porto di Gioia Tauro; formazione professionale; e-governement ed agenda digitale; tutela della salute e politiche sanitarie; protezione civile e meteo regionale; ZES; indirizzi sugli enti strumentali, fondazioni e società partecipate; ogni altra materia non espressamente attribuita alla competenza di un Assessore. 3.- Il Vice Presidente della Giunta regionale svolge funzioni vicarie, sostituendo il Presidente in caso di assenza o impedimento, nell’esercizio dei poteri, delle funzioni e delle prerogative di questi, anche nei rapporti istituzionali presso la Conferenza Stato-Regioni e presso l’Ufficio di Presidenza dei Presidenti delle Regioni. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente le funzioni vicarie sono esercitate dall’Assessore più anziano di età e così a seguire.



La sostituzione nelle funzioni presidenziali ha luogo al solo verificarsi del presupposto, senza necessità di ulteriori provvedimenti accertativi o costitutivi. 4.- Al Vice Presidente dott. Antonino Spirlì sono altresì delegate le competenze di indirizzo politico nelle seguenti materie: beni culturali; patrimonio storico, artistico ed architettonico; organizzazione delle attività culturali e teatrali; musei, biblioteche, archivi, associazioni culturali; politiche del commercio e dell’artigianato; legalità e icurezza. 5.- All’ing. Domenica Catalfamo è conferito l’incarico di Assessore alle Infrastrutture, Pianificazione e sviluppo territoriale, Pari opportunità.



La delega comprende le competenze di indirizzo politico nelle seguenti materie: lavori pubblici ed espropriazioni; piano delle opere e degli interventi ordinari e straordinari; politiche abitative; rischio sismico; edilizia scolastica e di culto; trasporto pubblico locale, politiche per la mobilità delle persone, osservatorio sul sistema di trasporto regionale; sistemi di smart mobility e ITS (sistemi di trasporto intelligente) anche a supporto del sistema portuale e della logistica; dissesto idrogeologico e cartografia regionale; piano regionale dei trasporti e della logistica; piani attuativi e piani di settore; programmi strategici di trasporto e di navigazione, aeroporti civili di rilievo regionale, intermodalità; urbanistica ed edilizia; governo del territorio; paesaggio; pianificazione territoriale e delle aree costiere; demanio marittimo; strumenti urbanistici; attuazione della legge urbanistica regionale; vigilanza urbanistica; programmi di riqualificazione e recupero dei centri urbani e storici; parcheggi destinati alle aree urbane; osservatorio sulle trasformazioni territoriali; pari opportunità. 6.- Al col. Sergio De Caprio è conferito l’incarico di Assessore alla Tutela dell’ambiente.



La delega comprende le competenze di indirizzo politico nelle seguenti materie: programmazione, pianificazione e gestione del ciclo integrato dei rifiuti e delle acque, ambiente e beni ambientali; bonifica dei siti inquinati; difesa ambientale; impatto ambientale; sviluppo sostenibile; salvaguardia del mare, dei laghi e dei corsi d'acqua; inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico; parchi, riserve naturali ed aree protette; desertificazione, pianificazione e programmazione energetica regionale. 7.- All’avv. Gianluca Gallo è conferito l’incarico di Assessore alle Politiche agricole e sviluppo agroalimentare, Politiche sociali e per la famiglia. La delega comprende le competenze di indirizzo politico nelle seguenti materie: politiche agricole e sviluppo agroalimentare; qualità delle produzioni agricole e delle attività agrituristiche; patrimonio faunistico e caccia; patrimonio ittico; agroambiente e zootecnia; sviluppo aree rurali; sistema irriguo e forestazione; politiche sociali, servizi sociali ed attuazione della legge regionale n. 23 del 2003, cooperazione alla solidarietà sociale; politiche per la famiglia e per i soggetti svantaggiati, volontariato e no profit, Ipab, servizio civile, immigrazione e stranieri; previdenza integrativa; emergenza abitativa. 8.- Al dott. Fausto Orsomarso è conferito l’incarico di Assessore al Lavoro, Sviluppo Economico e turismo.



La delega comprende le competenze di indirizzo politico nelle seguenti materie: industria; sviluppo economico; attività produttive; incentivi e aiuti alle imprese; fiere e mercati; cooperative di produzione; distretti industriali; acque minerali; carburanti; miniere, cave e torbiere; internazionalizzazione; infrastrutture immateriali; innovazione tecnologica; politiche del lavoro e mercato del lavoro; imprenditoria femminile e giovanile; centri per l’impiego e funzioni territoriali; attività turistiche, ricettività alberghiera ed extralberghiera, portualità turistica, stabilimenti balneari e termali, montagna. 9.- Alla Prof. Sandra Savaglio è conferito l’incarico di Assessore all’Istruzione, Università, Ricerca scientifica e Innovazione.



La delega comprende le competenze di indirizzo politico nelle seguenti materie: scuola, diritto allo studio, sistema educativo e programmazione territoriale del sistema scolastico; università e diritto allo studio universitario; ricerca scientifica e innovazione, alta formazione, progetti di studio e ricerca, distretti tecnologici. 10.- Al Dott. Francesco Talarico è conferito l’incarico di Assessore al Bilancio e Politiche del personale.



La delega comprende le competenze di indirizzo politico nelle seguenti materie: finanza regionale, bilancio regionali, d.p.e.f.r.; vigilanza sui bilanci degli enti dipendenti, fondazioni e società partecipate; ragioneria; entrate e sistema tributario; casse di risparmio e rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito agrario ed a carattere regionale; controllo di gestione; demanio e patrimonio; politiche del personale e relazioni sindacali; innovazione burocratica; trasparenza e anticorruzione; economato e autoparco; sistema delle autonomie locali. 11.- Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 lett. l) dello Statuto ogni assessore sovraintende alle strutture amministrative che operano nelle materie oggetto della rispettiva delega. 12.- Il presente decreto sostituisce i DD.PP.GG.RR. n. 12 del 20 febbraio 2020 e n. 14 del 25 febbraio 2020, che conseguentemente sono revocati. 13.- Il presente decreto è immediatamente esecutivo e sarà comunicato agli interessati ed al Presidente del Consiglio regionale, nonché pubblicato sul Bollettino ufficiale e sul sito istituzionale, a cura del Dipartimento della Presidenza.