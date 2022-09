Regioni: Calabria, iniziata seduta per abrogare norma vitalizi. Assemblea convocata dopo polemiche per reintroduzione norma

CATANZARO , 03 GIU - E' iniziata a Reggio Calabria, la seduta del Consiglio regionale, convocato con urgenza dal presidente dell'assemblea Domenico Tallini, con un unico punto all'ordine del giorno, per procedere all'abrogazione totale della norma con la quale sono state apportate modifiche a due articoli della Legge regionale sui vitalizi. La convocazione era stata decisa dopo le polemiche seguite all'approvazione, nella scorsa seduta, delle modifiche alla legge regionale. La nuova norma della legge aveva cancellato la norma che non ammetteva "alla contribuzione volontaria il consigliere regionale la cui elezione sia stata annullata". Dopo le polemiche scaturite, anche a livello nazionale, si sono susseguiti una serie di chiarimenti che hanno portato alla decisione dello stesso presidente Tallini di presentare una proposta di legge di abrogazione della nuova norma. Relatore in Aula è il consigliere della Lega-Salvini, Filippo Mancuso. La seduta si svolge a porte chiuse per l'emergenza Covid. L'acceso in aula è consentito solo ai consiglieri regionali, ai componenti della Giunta e al personale d'aula.