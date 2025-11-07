Renault 4 di Aldo Moro a Catanzaro: mostra storica per le Giornate della Legalità

Tempo di lettura: ~3 min

Catanzaro, la Renault 4 di Aldo Moro esposta per le Giornate della Legalità

Nella sede della Camera di Commercio l’auto simbolo del sacrificio dello statista. Un evento che unisce memoria, istituzioni e giovani

Catanzaro, 7 novembre 2025 – Nella cornice delle Giornate della Legalità promosse dalla Polizia di Stato in collaborazione con la Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, la città di Catanzaro ha accolto una testimonianza storica di straordinario valore: la Renault 4 rossa in cui fu ritrovato il corpo di Aldo Moro il 9 maggio 1978 in via Caetani, a Roma.

L’esposizione, ospitata per due giorni nella sede della Camera di Commercio, rappresenta un’occasione unica per riflettere sul significato profondo di legalità, democrazia e memoria civile.

La Renault 4 rossa: un simbolo che parla ancora

La vettura, custodita nel Museo Storico della Polizia di Stato, è stata concessa in esposizione straordinaria a Catanzaro come parte integrante delle iniziative educative rivolte al pubblico e agli studenti.

La Renault 4 di Aldo Moro non è soltanto un oggetto storico, ma un simbolo collettivo della memoria nazionale: testimonia la tragedia del terrorismo e, al tempo stesso, il valore della libertà e dello Stato democratico.

Come sottolineato dagli organizzatori, l’auto diventa un “luogo della memoria” che invita a conoscere il passato per comprendere il presente e costruire il futuro.

Le Giornate della Legalità: il messaggio per i giovani

Le Giornate della Legalità 2025 hanno visto la partecipazione di autorità civili, militari e scolastiche del territorio, unite da un obiettivo comune: diffondere la cultura della legalità e della responsabilità.

Durante il convegno inaugurale, dal titolo “Eredità morale di Aldo Moro – Sicurezza, etica, dialogo per l’umanesimo nell’economia e nella società”, sono intervenuti rappresentanti istituzionali e studiosi che hanno ricordato il valore del dialogo e della coesione sociale come fondamenti della democrazia.

L’iniziativa è stata seguita da centinaia di studenti delle scuole superiori, che hanno potuto visitare da vicino l’esposizione e partecipare a momenti di confronto.

Un percorso tra storia, educazione e cittadinanza attiva

L’esposizione della Renault 4 rossa assume un significato educativo e simbolico:

per gli studenti, rappresenta un incontro diretto con la storia ;

; per la cittadinanza, un invito a difendere i valori democratici ;

; per le istituzioni, un’occasione per riaffermare il legame tra legalità, sicurezza e memoria collettiva.

Come ha ricordato il Presidente della Camera di Commercio: «La memoria non è solo ricordo, ma impegno quotidiano per il futuro».

Dettagli dell’esposizione

La mostra è visitabile fino a stasera, 7 novembre, presso la Camera di Commercio di Catanzaro, con ingresso gratuito e orari di apertura al pubblico dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 20.

L’auto è collocata in uno spazio centrale e accessibile, pensato per permettere ai cittadini e alle scuole di osservare da vicino il simbolo del sacrificio di Aldo Moro e riflettere sui valori civili che rappresenta.

Memoria e legalità: un ponte tra passato e futuro

La presenza della Renault 4 di Aldo Moro a Catanzaro segna un momento di forte impatto emotivo e culturale.

In un’epoca in cui i valori democratici richiedono costante attenzione, iniziative come questa ricordano che la legalità non è un concetto astratto, ma un impegno quotidiano che coinvolge tutti.

Come ha dichiarato il Questore di Catanzaro, «la persona prima di tutto» rimane l’insegnamento più autentico di Aldo Moro, da trasmettere alle nuove generazioni.

