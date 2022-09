Riace: Gratteri, non commento mai le indagini degli altri. Non votate chi promette lavoro

LAMEZIA TERME, 01 OTT - "Io sono qui per parlare di temi diversi. Non commento mai le indagini degli altri perché non conosco nulla. Non ho mai letto il capo di imputazione. Quindi, non posso fare una valutazione". Lo ha detto il Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, a margine del confronto a Lamezia Terme con il segretario della Cgil della Calabria, Maurizio Landini, sul tema "Il lavoro parte civile" a proposito della condanna dell'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano.

Non soffocare imprese ma rispetto per lavoratori Procuratore Catanzaro a confronto con segretario Cgil Landini



"Voglio ringraziare Landini e la Cgil per questo incontro. Per noi è anche un riconoscimento ed un'attenzione per la magistratura calabrese e per il mio ufficio. Quindi, sono contento e ringrazio ancora. Il tema è importante e più che mai attuale". Lo ha detto il Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, a margine del confronto a Lamezia Terme con il segretario della Cgil, Maurizio Landini, sul tema "Il lavoro parte civile". "Sono in atto, adesso - ha aggiunto Gratteri - una leggera ripresa economica ed una leggera riapertura. C'è bisogno di manodopera. Bisogna però stare attenti a non soffocare le imprese, che, a loro volta, non devono soffocare gli operai. Serve, quindi, maggiore rispetto per i lavoratori e cercare di trovare un punto di incontro tra la ripresa, nell'ambito della quale, comunque, molte aziende sono alla canna del gas. Va rispettata l'esigenza dei lavoratori di avere una dignità ed una retribuzione".

Incidenti lavoro: Gratteri, cosa vuol dire pene più severe? "Più utili maggiori controlli e investimenti su prevenzione"



"Non so cosa vuol dire pene più severe quando si parla di incidenti sul lavoro. Bisogna tornare ancora sul tema dell'improcedibilità e poi parlare. Semmai, ai fini della sicurezza sul lavoro, servono maggiori controlli, più ispettori sul lavoro e più investimenti sulla prevenzione". Lo ha detto a Lamezia Terme il Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri. "Inasprire o meno le pene - ha aggiunto Gratteri - cambia poco. così come scrivere un anno in più o un anno in meno in una sentenza. Non è un deterrente per chi controlla appalti e sub appalti e prestazioni d'opera gestendo decine e a volte centinaia di operai. Quanto si può preoccupare di una condanna che sa che rimarrà sulla carta?".

Non votate chi promette lavoro per vostro figlio



"Votate per tutti, tranne per quelli che sono venuti o vengono a casa vostra a dire che sistemeranno vostro figlio".

Lo ha detto a Lamezia Terme, in riferimento alle elezioni regionali e comunali del 3 e 4 ottobre, il Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri