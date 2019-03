Riciclaggio autovetture: indagato funzionario Motorizzazione a Crotone

CROTONE, 2 MARZO - I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Ciro' Marina, a seguito di ulteriori indagini relative alla nota operazione "Clone", che nel gennaio 2019 aveva portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 6 persone per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio e ricettazione di autovetture, hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso dalla Procura, a carico di un funzionario della motorizzazione civile di Crotone. L'ingegnere, in qualita' di responsabile del procedimento per l'immatricolazione dei veicoli provenienti dall'estero, e' accusato di aver omesso di effettuare i controlli previsti dalla vigente normativa, non rilevando la mancanza dei necessari documenti delle autovetture da immatricolare; inoltre, avrebbe omesso di effettuare i previsti riscontri, rilasciando irregolarmente i necessari nulla osta.

