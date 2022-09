Riecco Zlatan Ibrahimovic RossoNero

MILANO 3 GEN - ha riabbracciato l'attaccante svedese affidandosi a lui per uscire dalla crisi e tornare a far sognare i tifosi. L'arrivo a Linate al terminal riservato ai voli privati, proveniente dalla Svezia dove ha trascorso le vacanze con la famiglia, è avvenuto alle 11.30, ad attenderlo Zvonimir Boban (con Maldini rimasto a Casa Milan).



In seguito visite mediche alla clinica La Madonnina e l'idoneità sportiva. Al termine il trasferimento nella sede del Milan per la firma del contratto di sei mesi con opzione per la prossima stagione, A seguire lo spostamento a Milanello per un saluto alla squadra e il primo allenamento.



Ibra ha scelto la maglia numero 21: Venerdì alle 10 la presentazione ufficiale. L'attaccante svedese sarà lunedì a San Siro in occasione della sfida contro la Sampdoria, con tutta probabilità solo da spettatore ma non è da escludere una convocazione last minute. Se così non fosse, appuntamento alla successiva contro il Cagliari in Sardegna (11 gennaio) o a San Siro il 15 gennaio nella gara casalinga di Coppa Italia contro la Spal.

L'obiettivo è aiutare il club, aiutare la squadra a migliorare la situazione, poi come obiettivo individuale fare il meglio possibile. Io non ho mai paura. Da bambino avevo tanta fame, tanta voglia, tanta fiducia in se stesso, proprio come oggi". Ibrahimovic, a Milan Tv, ha spiegato poi anche la scelta del numero 21: "E' il numero del mio figlio piu' grande, ho fatto vedere ai miei figli tutti i numeri che erano disponibili e hanno scelto il numero 21.



In queste ultime due-tre settimane ho parlato più con Boban e Maldini che con mia moglie. Però tutto è andato bene, alla fine sono qua. Sono tutti contenti -ha agigunto lo svedese parlando dei familiari - mi hanno fatto le congratulazioni, finalmente è ufficiale. Ho tanti bei ricordi, molti positivi. Il Milan è un grande club, una grande squadra e un grande San Siro. Cosa segna lo Zlatanometro? Duecento.

Ibrahimovic ha lavorato in palestra e nella giornata di venerdì, dopo la presentazione alle ore 10 a Casa Milan, dovrebbe aggregarsi al gruppo.

