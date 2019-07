Rifiuti: III Municipio,ipotesi area trasbordo su svincolo Gra

ROMA, 09 LUGLIO - "Area di trasbordo nello svincolo della Roma-Firenze, sul Gra, se migliora la raccolta dei rifiuti nel III Municipio". Così sulla sua pagina Facebook il presidente del III Municipio di Roma Giovanni Caudo. "Dall'interlocuzione tra Roma Capitale e Anas - spiega - è stato individuata un'area dove fare il trasbordo dei rifiuti indifferenziati del Terzo Municipio. L'ipotesi di Ama è che quest'area entri in funzione a partire da ottobre, nella quarta fase di una programmazione che prevede altre aree da attivare su tutta Roma a partire dal mese di luglio, come Saxa Rubra.



L'area di proprietà dell'Anas ha un dimensione di circa 5 mila mq posizionata all'interno dello svincolo autostradale della Roma-Firenze e il Grande Raccordo anulare nella quale verranno trasbordati a regime, circa 185 tonnellate al giorno, pari a 23 camion compattatori. Nella scelta sono state considerati i vincoli che come Municipio avevamo dettato, un'area fuori dall'abitato e lungo il grande raccordo. L'area è lontana dalle case e dai quartieri abitati. Se l'area sarà a servizio del nostro Municipio e migliorerà la raccolta riducendo i percorsi dei camion e consentirà di aumentare la frequenza dello svuotamento dei cassonetti - conclude Caudo - allora ha senso questa individuazione e come sempre con spirito di collaborazione siamo pronti a fare la nostra parte".