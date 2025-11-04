È ufficiale Roberto Donadoni nuovo allenatore dello Spezia

Tempo di lettura: ~2 min

Roberto Donadoni nuovo allenatore dello Spezia: esperienza e carisma per rilanciare le Aquile

L’ex CT della Nazionale Italiana torna in panchina e firma fino al 2026: “Pronto a mettere la mia esperienza al servizio dello Spezia Calcio”

Roberto Donadoni è ufficialmente il nuovo allenatore dello Spezia Calcio. L’annuncio è arrivato oggi dal club ligure, che ha comunicato la firma di un contratto valido fino al 30 giugno 2026. Con questa scelta, la società di via Melara affida la guida tecnica della prima squadra a una figura di assoluto prestigio del calcio italiano e internazionale.

Un tecnico di esperienza internazionale

Nato a Cisano Bergamasco, Donadoni è stato uno dei protagonisti del grande Milan degli Invincibili, con cui ha vinto sei scudetti e tre Coppe dei Campioni, diventando simbolo di professionalità e dedizione.

La sua carriera da tecnico comincia nel 2001 con il Lecco, per poi proseguire in Serie B con Livorno e Genoa. Nel 2005 il ritorno a Livorno segna la svolta: la squadra toscana chiude al nono posto in Serie A, un risultato straordinario che gli vale la chiamata come Commissario Tecnico della Nazionale Italiana nel biennio 2006-2008. Sotto la sua guida, gli Azzurri raggiungono i quarti di finale di Euro 2008, arrendendosi solo ai rigori contro la Spagna, futura campione d’Europa.

Parma, Bologna e l’esperienza in Cina

Negli anni successivi, Donadoni siede su panchine importanti come Napoli, Cagliari, Parma e Bologna. Memorabile la stagione 2013-2014, quando porta il Parma al sesto posto in Serie A, sfiorando l’Europa League.

Nel 2019 si apre un nuovo capitolo all’estero, con l’esperienza nella Chinese Super League alla guida dello Shenzhen FC.

Oggi, con oltre vent’anni di carriera da allenatore, Donadoni torna in Italia per affrontare una nuova sfida: riportare lo Spezia ai vertici.

Lo staff tecnico

Al fianco del tecnico bergamasco ci saranno il vice Matteo Cioffi, i preparatori atletici Giovanni Saracini e Alessandro Buccolini, e il match analyst Martino Sofia. Un gruppo di lavoro esperto, scelto per garantire professionalità e continuità al progetto sportivo.

Le parole della società

Il proprietario Thomas Roberts ha voluto ringraziare l’ex tecnico Luca D’Angelo per il lavoro svolto e per le emozioni vissute nella passata stagione:

“Le grandi emozioni vissute restano dentro ciascuno di noi, ma oggi è tempo di intraprendere un nuovo percorso. Roberto Donadoni è un allenatore che non ha bisogno di presentazioni e siamo certi che sarà un valore aggiunto per il futuro dello Spezia Calcio”.

Anche il presidente Charlie Stillitano ha sottolineato il momento di svolta:

“La decisione è stata maturata dopo un’attenta valutazione dei risultati ottenuti. Siamo felici di accogliere un tecnico di prim’ordine, una figura riconosciuta nel mondo del calcio per competenza e carisma. Siamo convinti che saprà trasmettere energia e determinazione per riportare entusiasmo tra i tifosi”.