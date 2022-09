Rogo in capannone commerciale zona ex SIR a Lamezia intervento dei Vvf. (Foto)

LAMEZIA TERME 18 AGO - Zona ex SIR Incendio presso azienda di trattamento rifiuti. Interessata dal rogo macchina operatrice "ragno" all'interno di un capannone. Sul posto due squadre vigilfuoco del distaccamento di Lamezia Terme e polizia di stato. Intervento in atto.



Nelle operazioni di spegnimento impegnate 8 unità vigilfuoco con tre automezzi. Le fiamme hanno coinvolto parte della copertura del capannone, non si registrano danni a persone. Polizia di stato e personale tecnico della ditta sul posto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Alle ore 00:00 Incendio estinto. Situazione sotto controllo Indagini per risalire alla causa.

Sempre nella notte altro rogo. Gizzeria (CZ) Loc. Caposuvero grosso incendio di arbusti e macchia mediterranea sta impegnando da ore i vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale, distaccamento di Lamezia Terme ed i volontari del distaccamento vigilfuoco di Girifalco. Il fronte di fuoco molto esteso è

arrivato a lambire tratto autostradale A2 con disagi per i veicoli in transito.

Intervento dei soccorritori per circoscrivere il rogo evitando altresì il propagarsi delle fiamme verso il centro abitato. Non si esclude l'ipotesi dolosa.