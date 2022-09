Roma: SupeMagic Ottavo Raduno di Street Magic

ROMA 2 GEN - Street Magic torna ancora una volta in grande stile. Supermagic presenta a Roma l’ottavo raduno per tutti gli appassionati di magia da strada Lunedì 6 gennaio dalle ore 15:00 in una nuova location segreta, tutti gli appassionati di magia e gli aspiranti illusionisti sono chiamati a partecipare all’ottavo raduno di Street Magic.

Durante l’evento si avrà l'opportunità di conoscere nuovi amici, di condividere tecniche ed effetti magici, e soprattutto di entrare a far parte del gruppo di magia più esclusivo della Capitale.

PER PARTECIPARE E PER SCOPRIRE IL LUOGO DELL’EVENTO È NECESSARIO ISCRIVERSI SUL SITO www.supermagic.it/streetmagic

La partecipazione al raduno è gratuita e portando il biglietto del nuovo spettacolo di “Supermagic 2020 Illusioni” (in scena al Teatro Olimpico dal 30 gennaio 2020) si potranno ricevere dei magici regali.

Supermagic nasce con lo scopo di diffondere e promuovere l’arte magica di qualità, ed è proprio per questo motivo che si rivolge ai veri appassionati, a tutti coloro che hanno voglia di mettersi in gioco e di imparare nuovi effetti di carte come Dynamo e David Blaine.

Supermagic è il migliore spettacolo di magia che vanta oltre 90 maghi di fama mondiale applauditi da oltre 200.000 spettatori durante le precedenti edizioni. Supermagic è pronto a stupire il pubblico con il nuovissimo spettacolo di grande magia dal vivo: “Supermagic 2020 Illusioni” dal 30 gennaio al 9 febbraio 2020 al Teatro Olimpico di Roma. Acquistate i biglietti adesso per scegliere tra i posti migliori.

Sulla pagina Facebook sono pubblicate informazioni sugli eventi e sul nuovo spettacolo “SUPERMAGIC 2020 ILLUSIONI”

www.supermagic.it

www.facebook.com/SupermagicFestival